Eric Adams dice que Dios se le ha aparecido varias veces para ayudarlo a dirigir Nueva York

Eric Adams, el alcalde de Nueva York dijo que Dios se le apareció en contadas ocasiones para ayudarle a planificar su trabajo, conformar su gabinete y para que predicara públicamente su fe. Asegurando que el mismo Dios fue quien le dijo que él convertiría en el alcalde.

"Hace treinta y tantos años me desperté de mi sueño con un sudor frío. Dios me habló al corazón y me dijo: 'Vas a ser alcalde el 1 de enero de 2022'", dijo Adams según reportó el New York Post.

El alcalde describió el encuentro divino durante una misa del Día del Padre en la Iglesia Bautista Lenox Road en Nostrand Avenue en Brooklyn el domingo, indicó The Post ayer lunes.

"Dios dijo: 'No puedes estar en silencio. ¡Debes decírselo a todos los que conoces!'".

El medio reportó que Adams dijo que Dios lo volvió a visitar cuando se acercaba la fecha de tomar su puesto como alcalde hace poco más de un año y medio.

"Dios dijo, 'escribe en tu diario todo lo que veas que necesita ser arreglado en la ciudad. Y todas las noches antes de acostarme, hacía otra entrada en mi diario, y comenzaba a hacer marcas y comenzaba a ver a las personas que necesitaba para ser parte de mi administración. Entonces, las personas que ven en mi administración, ¡no están aquí por accidente!", dijo Adams.

El alcalde describió a su equipo, en el que hay varios dominicanos, como uno lleno de "personas no tradicionales", elegidas entre expertos políticos que sirvieron en la administración de Bill de Blasio.