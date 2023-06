El periodista Geraldo Rivera abandona el programa de debate político de Fox News "The Five"

ARCHIVO - Geraldo Rivera asiste a la celebración anual de la revista Most Powerful People in Media de The Hollywood Reporter el 17 de mayo de 2022 en Nueva York. ( AP )

Geraldo Rivera renunció como una de las voces liberales solitarias en el popular programa de combate político "The Five" de Fox News y dijo el miércoles que "una tensión creciente que va más allá de las diferencias editoriales" hizo que ya no valiera la pena a él.

La última aparición programada en "The Five" para el veterano de la televisión, de 79 años, es la próxima semana.

"Ha sido un camino difícil, pero también ha sido una aventura estimulante que duró bastantes años", dijo en una entrevista con The Associated Press el miércoles. "Espero que no sea mi última aventura".

Rivera dijo que fue su decisión dejar el programa, pero que la gerencia de Fox "no se apresuró a decirme, 'Geraldo, por favor regresa'". No hubo comentarios inmediatos de Fox.

A pesar de transmitirse al final de la tarde en lugar del horario de máxima audiencia, "The Five" se ha convertido en el programa más visto de Fox, con un promedio de más de 3 millones de espectadores el año pasado. Su presunción es simple: cinco personas, cuatro de ellas conservadoras y una liberal, discuten los temas del día.

Greg Gutfeld, Jesse Watters, Dana Perino y Jeanine Pirro son los conservadores regulares. Rivera ha rotado como la voz liberal con Jessica Tarlov y Harold Ford Jr., un excongresista de Tennessee.

Rivera dijo que planeaba permanecer como "corresponsal en libertad" en Fox, con un contrato que vence en enero de 2025.

Dijo que lo habían suspendido varias veces, la más reciente a principios de mayo. Había tuiteado poco después de que Fox despidiera a Tucker Carlson el 24 de abril que consideraba que las teorías de Carlson sobre la insurrección del Capitolio del 6 de enero eran "tonterías", lo que llevó a Gutfeld a responder a través de un tuit: "Eres un acto de clase Geraldo, un verdadero hombre de la gente". Carlson había minimizado la violencia el 6 de enero, llamando a las personas que invadieron el Capitolio "turistas".

Rivera y Gutfeld tuvieron un puñado de intercambios particularmente polémicos. A finales de abril, Rivera le dijo "deja de señalarme" cuando discutían por los vehículos eléctricos. Llamó a Gutfeld "un punk arrogante" en el aire el año pasado durante una pelea sobre el aborto.

Rivera no quiso comentar directamente sobre Gutfeld.

"Ha habido una tensión creciente que va más allá de las diferencias editoriales y las molestias y quejas personales", dijo. "No me vale la pena".

Rivera, una vez amigo de Donald Trump que se separó de él por las falsas afirmaciones del expresidente de ganar las elecciones de 2020, dijo que "bajo ninguna circunstancia creo que Donald Trump deba volver a ser presidente de los Estados Unidos y ese es un mensaje importante que estoy comprometido a traer al pueblo estadounidense desde ahora hasta noviembre de 2024".

Aunque "The Five" y su gran audiencia parecería un lugar destacado para que él entregue ese mensaje, dijo que "puedes imaginar la fricción que provocaría ese papel por definición".

"No quiero la fricción. 'The Five' es un lugar demasiado íntimo y se vuelve demasiado personal", expresó

La discusión sobre los vehículos eléctricos ilustró el desafío que enfrentó la voz liberal en "The Five". Mientras hablaba, los quirones en pantalla debajo de él decían "Biden empujando autos eléctricos caros a los estadounidenses" y "Estadounidenses que no compran la exageración de los vehículos eléctricos de Biden".

Rivera tuvo un colorido programa de entrevistas sindicado que se transmitió de 1987 a 1998 y presentó un programa de entrevistas y noticias vespertinas en CNBC a fines de la década de 1990. El entonces presidente Roger Ailes lo trajo a Fox poco después de septiembre de 2001 para ser corresponsal de guerra al principio y se ha mantenido. El miércoles expresó algo de pesar, en retrospectiva, por no dejar la red tras el asesinato de Osama bin Laden en 2011.

Dijo que su relación con sus compañeros de "Los Cinco" es "un reflejo de lo que está pasando el país. ... No es un trabajo fácil si te lo tomas tan personalmente como yo".