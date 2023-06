Submarino perdido del Titanic debió quedarse sin oxígeno después de las 7:00 am

La búsqueda del sumergible desaparecido en una expedición para ver los restos del Titanic superó el jueves la marca crítica de 96 horas cuando la nave podría haberse quedado sin aire, un momento sombrío en el intenso esfuerzo por salvar a las cinco personas a bordo.

Se estimó que el sumergible Titan tenía un suministro de aire respirable para cuatro días cuando se lanzó el domingo por la mañana en el Atlántico Norte, pero los expertos han enfatizado que, para empezar, era una aproximación imprecisa y podría extenderse si los pasajeros han tomado medidas para conservar aire respirable. aire. Y no se sabe si sobrevivieron desde la desaparición del submarino.

Los rescatistas han llevado barcos, aviones y otros equipos al lugar de la desaparición. El jueves, la Guardia Costera de EE. UU. dijo que un robot submarino enviado por un barco canadiense había llegado al fondo del mar, mientras que un instituto de investigación francés dijo que un robot de buceo profundo con cámaras, luces y brazos también se unió a la operación.

Las autoridades esperan que los sonidos submarinos puedan ayudar a reducir su búsqueda, cuya área de cobertura se ha ampliado a miles de millas, el doble del tamaño de Connecticut y en aguas de 2 1/2 millas (cuatro kilómetros) de profundidad.

Se informó que el Titán se retrasó el domingo por la tarde a unas 435 millas (700 kilómetros) al sur de St. John's, Newfoundland, ya que se dirigía al lugar donde se hundió el icónico transatlántico hace más de un siglo. OceanGate Expeditions, que lidera el viaje, ha estado documentando la descomposición del Titanic y el ecosistema submarino que lo rodea a través de viajes anuales desde 2021.

Para el jueves por la mañana, se agotaba la esperanza de que alguien a bordo del barco fuera encontrado con vida.

Todavía quedan muchos obstáculos: desde señalar la ubicación de la embarcación hasta llegar a ella con equipo de rescate y sacarla a la superficie, suponiendo que todavía esté intacta. Y todo eso tiene que suceder antes de que se agote el suministro de oxígeno de los pasajeros.

El Dr. Rob Larter, un geofísico marino del British Antarctic Survey, enfatizó la dificultad de encontrar incluso algo del tamaño del submarino, que mide aproximadamente 22 pies (6.5 metros) de largo y 9 pies (casi tres metros) de alto.

"Estás hablando de entornos totalmente oscuros", en los que se puede perder un objeto a varios metros de distancia, dijo. "Es solo una aguja en una situación de pajar a menos que tengas una ubicación bastante precisa".

El área del Atlántico Norte donde desapareció el Titán el domingo también es propensa a la niebla y las condiciones tormentosas, lo que lo convierte en un entorno extremadamente desafiante para realizar una misión de búsqueda y rescate, dijo Donald Murphy, un oceanógrafo que se desempeñó como científico jefe de la Costa. Patrulla Internacional de Hielo de la Guardia. Los pasajeros también se enfrentan a temperaturas justo por encima del punto de congelación.

Mientras tanto, las acusaciones recientemente descubiertas sugieren que se hicieron advertencias importantes sobre la seguridad de los buques durante el desarrollo del sumergible.

Las emisoras de todo el mundo comenzaron los noticieros a la hora crítica del jueves con noticias del sumergible. El canal satelital de propiedad saudita Al Arabiya mostró un reloj en el aire contando hacia atrás hasta su estimación de cuándo podría agotarse el aire.

El capitán Jamie Frederick, del Primer Distrito de la Guardia Costera, dijo un día antes que las autoridades todavía tenían la esperanza de salvar a los cinco pasajeros a bordo.

"Esta es una misión de búsqueda y rescate, 100 %", dijo el miércoles.

Frederick dijo que si bien los sonidos que se detectaron ofrecieron la oportunidad de reducir la búsqueda, aún no se había determinado su ubicación y fuente exactas.

"No sabemos qué son, para ser francos", dijo.

El capitán retirado de la Armada Carl Hartsfield, ahora director del Laboratorio de Sistemas Oceanográficos de Woods Hole, dijo que los sonidos se han descrito como "ruidos de golpes", pero advirtió que los equipos de búsqueda "tienen que poner todo el panorama en contexto y tienen que eliminar fuentes potenciales hechas por el hombre que no sean el Titán".

El informe fue alentador para algunos expertos porque a las tripulaciones de submarinos que no pueden comunicarse con la superficie se les enseña a golpear el casco de su sumergible para ser detectados por el sonar.

La Marina de los EE. UU. dijo en un comunicado el miércoles que estaba enviando un sistema de salvamento especializado que es capaz de izar "objetos submarinos grandes, voluminosos y pesados, como aviones o embarcaciones pequeñas".

El Titán pesa 20,000 libras (9,000 kilogramos). El sistema Flyaway Deep Ocean Salvage de la Marina de los EE. UU. está diseñado para levantar hasta 60,000 libras (27,200 kilogramos), dijo la Marina en su sitio web.

Perdido a bordo del barco se encuentra el piloto Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate. Sus pasajeros son: el aventurero británico Hamish Harding; el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman; y el explorador francés y experto en Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Al menos 46 personas viajaron con éxito en el sumergible de OceanGate al sitio del naufragio del Titanic en 2021 y 2022, según cartas que la compañía presentó ante un Tribunal de Distrito de EE. UU. en Norfolk, Virginia, que supervisa asuntos relacionados con el naufragio del Titanic.

Uno de los primeros clientes de la compañía caracterizó una inmersión que hizo en el sitio hace dos años como una "operación kamikaze".

"Imagine un tubo de metal de unos pocos metros de largo con una hoja de metal como piso. No puedes soportarlo. No puedes arrodillarte. Todos están sentados uno al lado del otro o uno encima del otro", dijo Arthur Loibl, un empresario y aventurero jubilado de Alemania. "No puedes ser claustrofóbico".

Durante el descenso y ascenso de 2.5 horas, las luces se apagaron para conservar energía, dijo, y la única iluminación provenía de una barra luminosa fluorescente.

La inmersión se retrasó repetidamente para solucionar un problema con la batería y los pesos de equilibrio. En total, el viaje duró 10.5 horas.

OceanGate ha sido criticado por el uso de un simple controlador de videojuegos disponible comercialmente para dirigir el Titán. Pero la compañía ha dicho que muchas de las partes de la embarcación están listas para usar porque han demostrado ser confiables.

"Está diseñado para que un niño de 16 años lo tire" y es "súper duradero", dijo Rush a CBC en una entrevista el año pasado mientras demostraba arrojar el controlador alrededor de la pequeña cabina del Titán. Dijo que un par de repuestos se mantienen a bordo "por si acaso".

El sumergible tenía siete sistemas de respaldo para regresar a la superficie, incluidos sacos de arena y tuberías de plomo que caen y un globo inflable.

El vicealmirante retirado de la Marina, Robert Murrett, quien ahora es subdirector del Instituto de Políticas y Leyes de Seguridad de la Universidad de Syracuse, dijo que la desaparición subraya los peligros asociados con operar en aguas profundas y la exploración recreativa del mar y el espacio.

"Creo que algunas personas creen que debido a que la tecnología moderna es tan buena, puedes hacer cosas como esta y no tener accidentes, pero ese no es el caso", dijo.