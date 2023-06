¡Caos a bordo! Tormenta lanza objetos y aterroriza a los pasajeros de un crucero en Florida

Decenas de pasajeros de un crucero experimentaron el terror en altamar al ser sorprendidos por una tormenta eléctrica que azotó la cubierta del buque con fuertes vientos que lanzaban diversos objetos sobre sus cabezas, mientras corrían para estar seguros.

El incidente ocurrió en el Independence of the Seas de Royal Caribbean el pasado viernes 16 de junio mientras permanecía en el Puerto Cañaveral en Florida, pero no fue hasta una semana después que los videos se hicieron viral en las redes sociales.

"El viernes 16 de junio, mientras partía de Puerto Cañaveral, el Independence of the Seas se encontró con una ráfaga repentina de fuertes vientos. Esto duró un breve período y no hubo lesiones graves para nuestros invitados o tripulación. El Independence of the Seas continuó con su itinerario regular de 3 noches y llegó a Perfect Day en CocoCay en las Bahamas el sábado por la mañana, según lo programado", informó la agencia de viajes a Fox 35 sobre el incidente que afectó su buque de 154,407 toneladas.

Los videos compartidos sobre el evento muestran a la gente corriendo para ponerse a salvo en el interior del barco, mientras los fuertes vientos levantan diferentes objetos como sombrillas, tumbonas y otros mobiliarios del crucero y pertenencias de los pasajeros.

En medio del caos, se puede observar a una mujer con su bebé en brazos que se desplaza por la cubierta con un coche a rastras, en un momento una silla de playa cae a poca distancia de donde caminaba, por lo que suelta el coche y corre un poco más rápido hacia el interior del crucero.

A pesar de lo acontecido antes de zarpar de Puerto Cañaveral, el Independence of the Seas continuó con su programación de navegación turística, mientras medios estadounidenses, pasajeros y expertos en viajes cuestionan la forma en la que la empresa manejó el evento.

"Siempre hay algo que puedes hacer, además de dejar que los invitados y los viajeros se derramen, llueva y estén en medio de una tormenta", dijo una agente de viajes con licencia en Boardwalk para Fox 35.

En tanto, el meteorólogo del medio aseguró que para la fecha en la ocurrió el desastre en el buque de Royal Caribbean había advertencias de clima severo en el área.

"El viernes 16 de junio, entre las 15:45 y las 16:15 horas. – hubo una advertencia de tormenta eléctrica severa para la costa del condado de Brevard por una tormenta que produjo ráfagas de viento de más de 60 millas por hora, de hecho, el puerto registró vientos con ráfagas de más de 55 millas por hora, por lo que hubo mucho viento confirmado con esta tormenta", dijo Brooks Garner.

Además, Fox 35 resalta que algunos pasajeros a bordo informaron que no recibieron ninguna advertencia sobre lo que estaba ocurriendo.