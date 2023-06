Juez bloquea ley que permite a dominicanos con residencia votar en elecciones de NY

Un juez bloqueó ayer lunes la ley que fue aprobada por el concejo de Nueva York, en la que se permitía que los dominicanos con residencia americana pudieran votar en las elecciones de la ciudad.

La medida fue bloqueada por los legisladores republicanos. La información fue confirmada a Diario Libre por un político de la ciudad.

"Los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones municipales, dictaminó ayer lunes un juez, por los que los más de 150 mil dominicanos, que tendrían la oportunidad de votar por el alcalde, los fiscales, el contralor, defensor público, los concejales y los presidentes de cada uno de los condados, ya no podrán hacerlo.

Justamente este martes, comenzaron las elecciones anticipadas en NY, donde la mayoría de los dominicanos que resultaron electos en el 2021, están volviendo a reelegirse. La ley también permitía que las personas con permiso de trabajo pudieran votar en las elecciones.

"La Constitución del estado de Nueva York establece expresamente que los ciudadanos que cumplan con los requisitos de edad y residencia tienen derecho a registrarse y votar en las elecciones", escribió el juez Ralph Porzio de Staten Island, enfatizando la palabra ciudadanos.

"Aunque votar es un derecho que muchos ciudadanos dan por sentado, la Ciudad de Nueva York no puede 'obviar' las restricciones impuestas por la Constitución", indicó.

"Las elecciones estadounidenses deben ser decididas por ciudadanos estadounidenses", dijo Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, que se encontraba entre los demandantes.