¿Quién es Patrick D. Proefriedt? El padre de NY que mató a su hija recién nacida con una ballesta

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Nueva York, acusado de matar a su hija de solo tres semanas con una ballesta. La flecha impactó en el torso de la niña y salió bajo su brazo antes de alcanzar a la mujer en el pecho, según un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Broome, en el norte de Nueva York.

El hombre, identificado como Patrick D. Proefriedt, supuestamente extrajo la flecha y trató de impedir que la mujer llamase a los servicios de emergencia, para luego huir antes de que llegase la Policía.

El presunto asesino tiene una página de Facebook y otra de Instagram en la que no ha revelado mucho sobre sí mismo, excepto que se casó en agosto de 2018. Unos días antes del asesinato de su hija, Proefriedt había publicado en la plataforma de redes sociales que su estilo es "proteger a familiares y amigos a toda costa".

El pasado 9 de junio, también compartió algunas fotos de su hija fallecida con el título "Mi pequeña niña", mientras los usuarios de Facebook han comentado la foto, criticando al hombre.

Un usuario escribió: "No te merecías esta preciosa bebé". El segundo usuario compartió: "Puedes ver que no es bueno en toda su cara... el lenguaje corporal no miente". El tercer usuario comentó: "¡Parece un psicópata en esta foto! Los padres deben estar muy orgullosos. ¡¡Pobre, pobre bebé inocente!!" "Un lugar especial abajo para él, y estoy seguro de que los hombres en la cárcel se asegurarán de que su viaje allí sea lo peor... de antemano... mis pensamientos y oraciones para la madre de este hermoso bebé y sus seres queridos", agregó el cuarto usuario.

Proefriedt fue buscado por varias patrullas de policía y drones y localizado en un bosque cercano después de que su vehículo quedase atrapado en el barro.

Según las autoridades, el hombre tenía un historial de incidentes violentos con su pareja y una orden de alejamiento.

"Este es uno de los crímenes más devastadores y sin sentido cometidos en esta comunidad en la memoria reciente", señaló el sheriff Fred Akshar en una nota.