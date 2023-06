Arrestan a un hombre que participó en el asalto al Capitolio cerca de la casa de Obama

Un hombre armado que era buscado por delitos que se relacionan con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue arrestado el jueves en el vecindario de Washington donde vive el expresidente Barack Obama, dijeron funcionarios policiales.

Taylor Taranto, de 37 años, fue avistado por la policía a pocas cuadras de la casa del exmandatario y huyó, pero fue perseguido por agentes del Servicio Secreto. Taranto tiene abierta una orden de arresto abierta por cargos relacionados con la insurrección, dijeron dos funcionarios policiales, quienes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones sobre un caso abierto.

Taranto también había amenazado a una figura pública en redes sociales, añadieron. Fue encontrado con armas y tenía materiales para fabricar un artefacto explosivo, aunque no se había elaborado ninguno, dijo uno de los funcionarios.

Nadie resultó lesionado. Se desconoce si los Obama se encontraban en su casa cuando se realizó el arresto.

La Policía Metropolitana arrestó a Taranto por el cargo de ser fugitivo de la justicia. Un equipo de artificieros registró la camioneta de Taranto y señaló que no había peligro para el público.

Se desconoce exactamente que se le imputa a Taranto en relación con el asalto al Capitolio, en el que simpatizantes del entonces presidente Donald Trump quebraron ventanas y golpearon e hirieron a agentes de policía en un intento de anular los resultados de los comicios presidenciales de 2020.

Más de 1,000 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con el asalto al Capitolio. Más de 600 de ellas se han declarado culpables y 100 han sido declaradas culpables en juicios decididos por jueces o jurados. Más de 550 acusados por los disturbios han sido sentenciados y más de la mitad fueron condenados a penas de entre seis días y 18 años de cárcel.