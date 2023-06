JetBlue inaugura vuelos directos de Nueva York a París con ofertas desde US$ 499

JetBlue anunció este jueves que ha ampliado su presencia en el mercado transatlántico a Europa continental con un nuevo servicio sin escalas entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York y el Aeropuerto de Paris Charles de Gaulle (CDG). París es el mercado más grande que JetBlue aún no atiende desde Nueva York y se encuentra entre los destinos más solicitados por la base de clientes de la aerolínea.

Recientemente, la aerolínea abrió nuevas rutas entre los EE. UU. y Londres, y a Ámsterdam a fines de este verano, JetBlue desempeña un papel único en la disrupción de las aerolíneas heredadas de tarifas altas que han dominado las rutas transatlánticas durante décadas. Además, JetBlue planea lanzar el servicio entre Boston y París en 2024.

Para celebrar el lanzamiento de la ruta NY-París, JetBlue está ofreciendo tarifas limitadas de ida y vuelta a partir de 2,499 dólares en cabina principal y 499 dólares en clase turítica.

"La llegada de JetBlue a París está lista para revolucionar el mercado una vez más con nuestro servicio galardonado y tarifas bajas, brindando una opción nueva e innovadora en vuelos transatlánticos a una nueva audiencia europea", dijo Robin Hayes, director ejecutivo de JetBlue. "Esperamos continuar demostrando que los clientes no tienen que comprometer un gran servicio por una tarifa baja. Estamos entusiasmados de llevar nuestro aclamado servicio a bordo Mint and Core a los clientes de negocios y de ocio que viajan hacia y desde París".

Sobre los vuelos

Los vuelos operarán diariamente en el avión Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue con 24 asientos Mint Suite rediseñados, 114 asientos principales y el elegante y espacioso interior de la cabina Airspace. El A321, que ofrece el rango de un avión de fuselaje ancho pero con la economía de un avión de un solo pasillo, permitirá a JetBlue revolucionar el mercado de manera efectiva con el servicio galardonado de la aerolínea y tarifas bajas en vuelos entre EE. UU. y París.

Reservas con JetBlue

Para celebrar el lanzamiento del nuevo servicio a París, los asientos están a la venta hoy con tarifas bajas para los viajeros que se originan en los EE. UU. a partir de 499 dólares ida y vuelta para la experiencia principal y desde 2,499 dólares para la experiencia premium Mint de JetBlue. Los viajeros con origen en Francia pueden disfrutar de tarifas introductorias especiales de ida y vuelta a partir de €399 ($449) para Core y €1,599 ($1,799) para Mint disponibles en jetblue.com.

Los clientes que reservan directamente a través de jetblue.com tienen la garantía de encontrar nuestras mejores y más bajas tarifas, y disfrutar de beneficios adicionales, incluido el acceso a todas las opciones de tarifas de JetBlue, así como ofertas de tarifas y promociones, algunas de las cuales pueden no estar disponibles a través de otros terceros. fiestas; la capacidad de ganar 2x puntos de TrueBlue y participar en Points Pooling; selecciones de asientos perfectas y mejoras a Even More® Space; Acceso directo las 24 horas, los 7 días de la semana a los canales de atención al cliente de JetBlue; y más.

Sobre el Aeropuerto Charles de Gaulle

Ubicado a solo 16 millas al noreste de París, el aeropuerto Charles de Gaulle es el segundo aeropuerto internacional más transitado de Europa y atendió a más de 76 millones de viajeros en 2019. La presencia de JetBlue en Charles de Gaulle le brinda al proveedor de viajes con sede en EE. UU. visibilidad en un centro global icónico para construir un nueva base de viajeros en Francia y más allá.

"Esta ocasión especial marca un hito importante en nuestros esfuerzos continuos para ofrecer la mejor conectividad a los viajeros de todo el mundo, especialmente en los mercados de América del Norte. Saludo la movilización colectiva de la comunidad aeroportuaria de París-CDG para apoyar los primeros pasos de JetBlue, a quien agradecemos profundamente por elegir al Grupo ADP para su nueva ruta europea desde Nueva York", dijo Régis Lacote, director general de París-Charles de Gaulle. aeropuerto.

JetBlue operará desde la Terminal 2B, que ofrece a los viajeros una experiencia aeroportuaria moderna con docenas de tiendas, restaurantes y fácil acceso a una variedad de convenientes opciones de transporte terrestre hacia el corazón de París y otras regiones francesas.