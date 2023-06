República Dominicana es un país "mayormente próspero y libre", según estudio

El informe presentado por Atlantic Council, que analiza los factores que intervienen en el desarrollo de una nación, estableció que la República Dominicana es un país "mayormente libre y próspero" al quedar en el puesto 64, en el índice de libertad y en el 65, para el índice de prosperidad, de un total de 164 países analizados.

"Los índices demuestran que existe una fuerte relación entre libertad y prosperidad", señalan los investigadores Dan Negrea y Joseph Lemoine, autores del informe realizado a través del centro de Libertad y Prosperidad del consejo para este 2023.

La tendencias en los datos a lo largo del tiempo y otras evidencias históricas, llevan a los autores a argumentar que la libertad tiende a generar prosperidad.

La República Dominicana estuvo dentro del grupo de 164 países que alcanzaron un nivel intermedio de libertad y prosperidad, al acumular un puntaje promedio de 68.3 y 66.1 en los respectivos índices, quedando dentro de la clasificación de "mayormente libre" y "mayormente próspero"

Lo que se alinea con los argumentos del estudio, que explica que "todos los países calificados como prósperos también se clasifican como libres" con algunas excepciones, ya que insiste en que "las autocracias generalmente no generan prosperidad para su gente".

Los puntajes de RD en cada categoría

El estudio clasifica a los países en cuatro categorías ("libres", "mayormente libres", "mayormente no libres", "no libres" y "prósperos", "mayormente prósperos", "mayormente no prósperos" y "poco prósperos"), esto según con el promedio de los subíndices que conforman a cada indicador con una puntuación que oscila entre cero y cien, en la que los valores más altos indican más libertad o prosperidad.

Para medir la libertad se miden los subíndices libertad económica, política y legal, mientras que para prosperidad se utilizan seis indicadores: ingresos, salud, educación, medio ambiente, derechos de las minorías y desigualdad.

Los autores del informe señalan que para el 2022, los niveles de corte del puntaje de prosperidad que divide las cuatro categorías se establecen en 78.62, 64.85 y 51.08, mientras que para libertad son 74.88, 54.71 y 34.53.

En el caso de los indicadores de libertad, República Dominicana obtuvo 69.1, 74.5 y 61.3 en la económica, política y legal, respectivamente.

A su vez, cada una de estas libertades se subdividen: En libertad económica se toman en cuenta la libertad de las mujeres (81.9), de inversión (73.7), derechos de propiedad (45.5) y libertad comercial (75.3).

Libertad política se divide en elecciones (88.8), libertades civiles (88.8) , derechos políticos (94.7) y, el más bajo, restricciones legislativas sobre el ejecutivo (25.2).

Las calificaciones del país en las subdivisiones de libertad legal fueron 40.8 para burocracia y corrupción; 67.2 en seguridad; 54.2 en claridad de la ley; 79.3 en independencia y eficacia judicial y un 65 en informalidad.

En el caso de las subdivisiones del índice de prosperidad, la República Dominicana obtuvo la siguiente puntuación: 66.66 en ingreso; 81.7 en salud; 38.2 en desigualdad; un 85.9 en medio ambiente; 77.2 en derechos de las minorías y 47.2 en educación, para un promedio de 66.1.

Cada uno de estos aspectos son los que los autores consideran necesarios para que una sociedad sea plenamente libre y próspera y ofrecer "puntos de referencia claros para identificar áreas de mejora y una plantilla para diseñar e implementar reformas de país específicas y adaptadas" hacia la libertad y una prosperidad a largo plazo.

El Centro de Libertad y Prosperidad del Atlantic Council, un grupo de investigación con sede en Washington, EE.UU., tiene como objetivo aumentar la prosperidad de los pobres en los países en desarrollo, y explorar la naturaleza de la relación entre estos índices tanto en las naciones en desarrollo como las desarrolladas.