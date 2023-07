¡Hoy se trata de mí!, alumna le arrebata micrófono a maestra en plena graduación

Una graduada negra de un colegio comunitario de Queens, Nueva York, arrebató el micrófono a una educadora durante la ceremonia de graduación y luego lo dejó caer al césped, en un hecho que defendió y justificó como respuesta a una acción discriminatoria por parte de la maestra.

El video muestra cómo la creadora de contenido digital, Kadia Iman, le quita el micrófono a la educadora blanca, presuntamente porque no le permitió decir su nombre completo, mientras que a otros estudiantes le dejaba decir hasta su especialización.

El video se ve cómo Iman, con una cuenta de OnlyFans y más de 18,000 seguidores en TikTok, trata violentamente de quitarle el micrófono a la atónita maestra que intenta en vano seguir sosteniéndolo.

"¡Quiero el micrófono! ¡Déjalo ir! No me dejaste tener mi momento", dijo antes de utilizarlo para decir su nombre a la audiencia reunida en los jardínes de LaGuardia Community College el pasado 21 de junio. "Me estoy graduando hoy. No me gusta cómo me arrebataste el micrófono de la mano, ¡así que hoy será todo sobre mí!", dijo la chica antes de dejar caer el micrófono y alejarse del lugar.

El breve clip parece haber sido eliminado de la página de TikTok de Iman, pero continúa circulando en línea y se ha reproducido millones de veces y usuarios reaccionando en contra y a favor de la joven.

La justificación

En un video colgado en sus redes, la chica explicó lo sucedido.

"Básicamente, lo que sucedió fue que estaba caminando y tuvimos que decir nuestros nombres antes de subir al escenario", comenzó a decir la joven en el clip. "Así que estaba diciendo mi nombre y ella literalmente: mi nombre es largo, obviamente, tengo como tres sílabas en mi nombre", continuó.

"Entonces, ni siquiera pude terminar de decir mi nombre, y luego las personas que me precedieron, todos pudieron decir su nombre, su especialización e incluso extras", agregó Iman sobre los momentos previos a su exabrupto.

"Otra chica y yo notamos que estaba bajando el micrófono súper rápido para algunas personas negras. No quiero ser esa persona, así que simplemente no podía dejarla... Simplemente no podía dejar que eso sucediera", subrayó la joven.

"Siento que trabajé tan duro para graduarme y pasé por tantas cosas para graduarme que sentí que tenía que recuperar mi momento. Lo lamento. No soy una persona problemática. No quiero arruinar el día de nadie", indicó la chica.

Reacción de la escuela

El portavoz de la LaGuardia Community College dijo a The New York Post que la institución investiga el hecho protagonizado por Kadia Iman al tiempo que calificó sus acciones de "inaceptables".

"Ocurrió un incidente que involucró a un graduado que demostró su frustración durante la procesión estudiantil por no poder sostener el micrófono mientras anunciaban su nombre", dijo Manny Romero, el portavoz principal de la escuela, a The Post.

Romero explicó al medio estadounidense que, para mantener el orden durante la ceremonia de graduación, los estudiantes dicen su nombre ante un micrófono mientras un voluntario lo sostiene: "Ninguno de los estudiantes puede sostener el micrófono para evitar demoras en la procesión estudiantil y la ceremonia", insistió el portavoz.

Además dijo que el "comportamiento disruptivo e inapropiado" de Iman afectó la "celebración para graduados e invitados" y que el maltrato al voluntario "fue inaceptable".

"Actualmente estamos revisando el incidente para obtener una mejor comprensión de lo que ocurrió y lo que podríamos hacer en el futuro para evitar que algo así vuelva a suceder", concluyó el comunicado de Romero.