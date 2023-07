Esta noche se podrá ver una superluna: ¿En qué consiste este fenómeno?

La noche del lunes 3 de julio se podrá observar una superluna, un fenómeno en el que la luna aparece ligeramente más grande. Según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), una superluna ocurre cuando la órbita de la luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que está llena.

La luna llena saldrá el lunes 3 de julio y alcanzará su máxima iluminación bajo el horizonte a las 7:39 a.m. (hora de Miami), según The Old Farmer's Almanac.

Este mes, la luna también es conocida como luna de ciervo. Según un reportaje de National Geographic, la superluna de ciervo (denominada buck moon en inglés) recibe este nombre debido a que los ciervos machos desarrollan nuevas astas (huesos hechos principalmente de calcio y fósforo) que emergen de sus frentes en capas de piel aterciopelada a principios del verano en el hemisferio norte, coincidiendo con la fecha del fenómeno.

La NASA explica que el término "superluna" fue acuñado en 1979 y se utiliza comúnmente para describir lo que los astrónomos llamarían una luna llena de perigeo, es decir, una luna llena que ocurre en el momento en que la Luna está en su punto más cercano a la Tierra.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se podrá observar este evento celeste mirando hacia el sureste después de la puesta de sol, según un reportaje de CNN.