La mortalidad materna se duplicó con creces en EE.UU. en un periodo de 20 años

La mortalidad materna se duplicó con creces en todo Estados Unidos a lo largo de dos décadas, y la tragedia afectó a las madres de manera desigual.

Las de raza negra tuvieron la mayor tasa de mortalidad del país, mientras que los mayores incrementos se registraron en las madres indígenas norteamericanas y las indígenas de Alaska. Además, algunos estados — y grupos étnicos o raciales dentro de estas entidades — tuvieron peores registros que otros.

Los hallazgos fueron especificados en un nuevo estudio publicado el lunes en el Journal of the American Medical Association. Los investigadores analizaron la mortalidad materna entre 1999 y 2019 — pero no el repunte por la pandemia de COVID-19 — en cada estado del país y en cinco grupos étnicos y raciales.

"Es un llamado para que todos entremos en acción para entender las causas de origen, para entender que parte de esto tiene que ver con servicios médicos y acceso a los servicios médicos, pero también mucho de ello está relacionado con el racismo estructural y las políticas y procedimientos y otras cosas que hemos adoptado y que podrían evitar que la población esté saludable", dijo la doctora Allison Bryant, una de las autoras del estudio y directora médica sénior para equidad en la atención médica de la red de hospitales Mass General Brigham.

Entre las naciones ricas, Estados Unidos tiene la tasa más elevada de mortalidad materna, la cual se define como el deceso durante el embarazo o hasta un año después del alumbramiento. Las causas más comunes incluyen sangrado excesivo, infecciones, cardiopatías, suicidio y sobredosis de drogas.

Bryant y sus colegas en Mass General Brigham y en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington comenzaron con datos estadísticos vitales a nivel nacional sobre decesos y nacimientos vivos. Posteriormente, usaron un proceso de modelos para calcular la mortalidad materna por cada 100,000 partos de bebés vivos.

En general, encontraron disparidades generalizadas y crecientes. El estudio reveló que las altas tasas de mortalidad materna no se limitan al sur del país, sino que también se extienden a lugares como la región centro-norte y a estados como Wyoming y Montana, los cuales tuvieron tasas elevadas para diversos grupos étnicos y raciales en 2019.

Los investigadores también hallaron incrementos drásticos al momento de comparar la mortalidad materna en la primera década del estudio con la segunda, e identificaron los cinco estados con los mayores aumentos entre esas dos décadas. Dichos incrementos superaron:

— 162 % para madres indígenas norteamericanas e indígenas de Alaska en Florida, Illinois, Kansas, Rhode Island y Wisconsin.

— 135 % para madres de raza blanca en Georgia, Indiana, Luisiana, Missouri y Tennessee.

— 105 % para madres hispanas en Georgia, Illinois, Indiana, Minnesota y Tennessee.

— 93 % para madres de raza negra en Arkansas, Georgia, Luisiana, Nueva Jersey y Texas.

— 83 % para madres asiáticas y de las islas del Pacífico en Georgia, Illinois, Kansas, Michigan y Missouri.