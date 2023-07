Tranq, el sedante animal de la "droga zombi" que borra la conciencia y pudre la carne

Cada vez más la xilaxina, mejor conocida por su nombre de calle "tranq", se desliza por las bolsas de heroína, cocaína y metanfetamina para atacar a los usuarios desprevenidos que desconocen que están a punto de resoplar, inyectarse o fumar una droga que borra la conciencia y pudre la carne.

"Podrías poner mi mano en tus labios y sentir el calor que emanaba, me estaba comiendo la mano debajo de la piel", le contó Melanie Cox, de 51 años y residente en Nueva Jersey, a The New York Post sobre la llaga de color marrón verdoso que comenzó a crecer en su mano entre el pulgar y el índice, lugar en el que había estado inyectándose heroína durante casi dos décadas.

Pero no fue la heroína que comenzó a afectar la piel de la mujer, sino el sedante animal que ha impactado fuertemente el juego de las drogas en Estados Unidos y ha dejado desconcertados a los trabajadores de la salud, mientras los adictos quedan tambaleándose y vulnerables por los fuertes efectos secundarios del tranquilizante.

En su más reciente reportaje sobre los cambios en el mundo de las drogas, The Post señala que la xilacina también ha abierto el camino para que los usuarios usen con más frecuencia el Xanax u otros sedantes y analgésicos, lo que significa que los usuarios que creen que están consumiendo una droga probablemente también estén ingiriendo "tranq", lo quieran o no.

Conmoción en el sector salud

El medio resalta que el Grupo de Salud de la Asociación de Enfermeras Visitantes en Asbury Park, Nueva Jersey, fue el primer equipo en el estado en obtener tiras reactivas tranquilizantes hace unos tres meses. Los resultados que obtuvieron conmocionaron al personal, subraya.

"Cada cliente muestra [tranq] en su orina", dijo el administrador de casos Chad Harlan a The Post. "Si están usando drogas, están usando tranquilizantes", expresó.

La necrosis de la piel no son la peor parte de consumir este tranquilizante, ya que las muertes relacionadas con él se han disparado de manera alarmante en los últimos años.

En 2021, la tasa de muertes por sobredosis de drogas relacionadas con la xilazina fue 35 veces más alta que solo tres años antes, según un informe de junio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés).

Unas 102 personas murieron tras una sobredosis relacionada con tranquilizantes en 2018, indicaron los CDC, mientras que el número aumentó a 627 en 2019 y en 2021 llegó a los 3,468, detalla el medio neoyorquino.

La combinación con el fentanilo

El tranq es mayormente combinado con el potente fentanilo, cuya unión es "épicamente mortal", ya que los usuarios tienen "un mayor riesgo de sufrir una intoxicación fatal por drogas", según la Administración de Control de Drogas (FDA, por sus siglas en inglés), que en abril declaró la mezcla como una "amenaza emergente".

La droga causa "sedación severa, presión arterial baja y también es adictiva en sí misma", según explicó el doctor Ian Wittman, jefe de servicio del departamento de emergencias del NYU Langone Hospital—Brooklyn.

El estado de semiinconsciencia pesada, sus extrañas contorsiones y la tendencia del tranquilizante a pudrir la piel, han llevado a muchos a llamarla la "droga zombie".

"Mezclar xilacina y fentanilo es extremadamente peligroso porque ambos tienen un efecto sedante. Así que estás recibiendo un doble golpe", reflexionó Bridget Brennan, fiscal especial de narcóticos de Nueva York, a The Post en una entrevista.

El tranq tiene otros peligros ocultos, ya que al no ser un opioide no responde a la naloxona, el fármaco utilizado para revertir las sobredosis comúnmente conocido por su nombre comercial Narcan. Lo que significa que si alguien tiene una sobredosis, los amigos y la familia no pueden revivirlo.

El peligroso sedante también puede causar psicosis, una marcada diferencia con las drogas como la heroína o el fentanilo que pueden exacerbar las enfermedades mentales existentes, pero que no las causan por sí solas, señaló Lee McCully, un reductor de daños que también trabaja con la asociación de enfermeras en Asbury.

"Piensan que tienen GPS en sus cuerpos, tienen voces en sus cabezas, piensan que hay cámaras en todas partes", continuó. "Más de una persona nos ha dicho que se iban a saltar frente a un carro o al tren porque pensaban que los seguían y que los iban a matar el FBI o la CIA", agregó McCully a The Post.

Sus efectos en cifras

Filadelfia es el epicentro reconocido de la crisis, y la ciudad informa que más del 90 % de las muestras de drogas analizadas en 2021 contenían xilacina, según recoge el diario.

En la Gran Manzana, tranq fue responsable de alrededor del 10 al 20 por ciento de las 2,688 muertes por sobredosis ocurridas en el 2021 en la ciudad, según un informe de la oficina del fiscal especial de narcóticos de la ciudad, con El Bronx llevándose la peor parte, ya que es el lugar de Nueva York en el que más personas murieron en 2022 por sobredosis relacionadas a tranquilizantes.

Tranq también llegó a otros lugares de EE.UU. como el condado de Orange en Florida, donde causó 150 sobredosis y nueve muertes en los últimos 18 meses, según informaron los funcionarios.

En California, ha aparecido en los condados de San Francisco, Los Ángeles, Santa Clara y San Joaquín, según el San Francisco Chronicle.

Las autoridades de Nueva York estiman un número récord por sobredosis, tal vez un 10 % más que el año anterior.

El tranq es un poderoso tranquilizante veterinario que, aunque nunca se aprobó para uso humano, de alguna manera se ha abierto camino en el suministro de drogas ilícitas de la nación, causando estragos en las personas que sufren de adicción.