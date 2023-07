Confirman que era cocaína el polvo encontrado en la Casa Blanca

Este miércoles se confirmó que la "sustancia blanca en polvo" descubierta en el ala oeste de la Casa Blanca el pasado domingo, era cocaína después de haberse realizado una segunda prueba adicional.

Un portavoz del Servicio Secreto le confirmó a través de un correo electrónico al periódico estadounidense New York Post, la segunda prueba positiva. La fuente no ofreció más declaraciones.

La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo por la noche mientras el presidente Joe Biden estaba en Camp David luego de que el Servicio Secreto descubriera un polvo sospechoso en un área común del Ala Oeste que es utilizada por el personal y los invitados.

Agentes del Servicio Secreto estaban haciendo rondas de rutina el domingo cuando encontraron el polvo blanco en un área accesible para grupos de turistas, no en ninguna oficina en particular del ala oeste, dijeron los funcionarios. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar sobre una investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Hasta el momento, todavía se desconoce quién y cómo ingresó la droga a la mansión presidencial.