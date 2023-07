Un nuevo estudio vincula el sobrepeso y la obesidad con 18 tipos de cáncer

Tener sobrepeso u obesidad en la edad adulta puede aumentar el riesgo de desarrollar 18 tipos de cáncer, unos cinco más de los que se han relacionado previamente con la enfermedad, según un nuevo estudio divulgado por medios estadounidenses.

Estudios anteriores han demostrado que las personas con sobrepeso u obesas tienen un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, incluido los de mama, intestino, riñón y páncreas.

La nueva investigación también ha relacionado el exceso de peso con la leucemia, el linfoma no Hodgkin y, entre los que nunca han fumado, con los cánceres de vejiga, de cabeza y de cuello.

Los autores de la investigación, publicada en Nature Communications, dijeron que estos tipos de cánceres no habían sido "considerados previamente como cánceres relacionados con la obesidad" y que el impacto de la obesidad en el cáncer "probablemente se subestima".

En el estudio se examinaron datos de más de 2.6 millones de adultos españoles menores de 40 años que no tenían cáncer en 2009, de las cuales se analizaron las puntuaciones del índice de masa corporal (IMC) a lo largo de la vida de las personas involucradas. Los investigadores señalan que anteriores estudios que investigaban el vínculo entre el peso y el cáncer habían utilizado puntuaciones únicas del IMC.

Durante nueve años, el estudio le dio seguimiento a las personas involucradas para ver si desarrollaban cáncer. Unos 225,396 recibieron un diagnóstico con cáncer durante este periodo.

Los investigadores españoles encontraron que aquellas personas con sobrepeso u obesidad en la edad adulta, de 40 años o menos, parecían tener un mayor riesgo padecer cáncer.

Además, aquellos que tenían sobrepeso u obesidad durante un periodo más prolongado eran propensos a un riesgo mayor.

Los cánceres que se encontraron relacionados con la obesidad fueron: leucemia, linfoma no Hodgkin, vejiga, cabeza y cuello, colorrectal, mama posmenopáusica, endometrio, páncreas, mieloma múltiple, cuerpo uterino, riñón, vesícula biliar, vías biliares, hígado, intestino, tiroides, cerebro y sistema nervioso central.

Mientras que los 13 cánceres previamente asociados con el sobrepeso o la obesidad son adenocarcinoma de esófago, mama (en mujeres que han pasado por la menopausia), colon y recto, útero, vesícula biliar, parte superior del estómago, riñón, hígado, ovarios, páncreas, tiroides, meningioma ( un tipo de cáncer cerebral) y mieloma múltiple, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"Este estudio muestra que una mayor duración, un mayor grado y una edad más temprana de aparición del sobrepeso y la obesidad durante la edad adulta temprana se asocian positivamente con el riesgo de 18 cánceres, incluidos la leucemia, el linfoma no Hodgkin y entre los no fumadores, cánceres de cabeza y cuello y de vejiga que aún no se consideran cánceres relacionados con la obesidad en la literatura", indicaron los investigadores.

"Nuestros hallazgos parecen indicar que las exposiciones más prolongadas al sobrepeso y la obesidad (con o sin tener en cuenta el grado de sobrepeso y obesidad), así como el desarrollo de sobrepeso y obesidad a edades más tempranas en la edad adulta temprana, podrían aumentar el riesgo de cáncer", agregaron los autores en el estudio.

Además, señalaron que los hallazgos respaldan las estrategias de salud pública para la prevención del cáncer que se centran en prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad tempranos.

"Los resultados de nuestro estudio respaldan una reevaluación de la carga del cáncer asociada con el sobrepeso y la obesidad, que actualmente probablemente esté subestimada", indicó el doctor Heinz Freisling, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

En tanto, el doctor Panagiota Mitrou, director de investigación, política e innovación del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, resaltó que "este gran estudio tiene futuras implicaciones para la salud pública, ya que se ha demostrado que cánceres adicionales, como la leucemia y el linfoma no Hodgkin, están relacionado con el sobrepeso y la obesidad".

"Nuestra propia evidencia muestra que mantener un peso saludable a lo largo de la vida es una de las cosas más importantes que las personas pueden hacer para reducir el riesgo de cáncer, y la prevención temprana en la edad adulta es clave", subrayó.