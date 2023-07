La organización fundada por dominicanos en EE.UU. que ayuda a los más necesitados

Lazos de Amor International es una organización que nació en 2004 en la casa de una inmigrante dominicana en Boston, Massachusetts, con el fin de servir de "enlace" entre los miembros fundadores y las personas con necesidades que no han tenido el privilegio de llegar "al país de las oportunidades" (EE.UU.), así lo explica Odelice Ramírez.

Ramírez, presidenta ejecutiva de Lazos de Amor, explicó que el 19 de noviembre de 2004, en la sala de su casa, un grupo de migrantes cristianos que se reunían todos los días a estudiar la Biblia y disfrutar una buena comida, decidieron retribuir con los más necesitados las oportunidades que habían recibido al ingresar a los Estados Unidos.

Su iniciativa ha ayudado a decenas de personas en diferentes puntos de la República Dominicana y Estados Unidos, así como en San Martin y Haití, país en el que asumieron el desayuno de los estudiantes de una escuela rural por varios años, pero que llegó a su fin por la seguridad de los miembros ante la situación de violencia que ha vivido esa nación en los últimos meses.

La primera vez que los miembros llegaron a República Dominicana fue en el verano de 2005, según contó Ramírez en conversación con Diario Libre, desde entonces y cada año un grupo de la organización ha desembarcado en territorio dominicano para hacer frente a las necesidades de una comunidad específica.

El primer viaje lo realizaron a la comunidad de La Barquita, cuando se encontraba debajo del Puente Francisco del Rosario Sánchez o Puente de la 17, en ese momento fueron siete los miembros que arribaron al país: cuatro dominicanos, una cubana, una ecuatoriana y una puertorriqueña. En la actualidad han venido nacionales de Omán y Holanda a más de 10 comunidades que incluyen El Cercado, Juan Santiago, Hondo Valle, Pedernales, Bávaro, Boca Chica, Samaná y Nagua.

La idea surgida en una tertulia de cristianos ha crecido hasta convertirse en una organización social en Estados Unidos, con representación en República Dominicana y Francia, además cuenta con equipos de trabajo en Pensilvania, San Martin, Boston y algunos de sus miembros residen en Omán y Holanda. Todas estas personas trabajan para la organización durante todo el año para la reposición de fondos y muchos de ellos participan en los viajes a territorio dominicano.

Las actividades que realizan en RD

De acuerdo con lo explicado por Ramírez, la organización entiende que para transformar una comunidad es necesario realizar un trabajo integral, por ello se enfocan tanto en trabajar la espiritualidad como las necesidades sociales que afligen a la comunidad.

Es por ello que cuentan con un equipo de especialistas de la medicina como pediatras, oftalmólogos, ginecólogos, cardiólogos y urólogos, que colaboran para dar asistencia a los residentes de las comunidades que los requieran.

En la República Dominicana este año, los trabajos de la organización incluyen un operativo médico en Bávaro, Punta Cana, y Jimaní, en los que suelen ver más de mil personas, las cuales son vistas por los especialistas y reciben medicamentos.

Ramírez indicó que también cuentan con un equipo de construcción en la comunidad de Juan Santiago, en la que tienen varios años trabajando en la instalación de baños, ya que, según contó, allí hay muchas personas que no cuentan con un baño dentro de la casa.

"Ahora mismo estamos construyendo un baño para una pareja que tiene 70 y 74 años, y nunca en su vida han tenido un baño en su casa, toda la vida. Ellos no usan el baño. Nosotros ahora estamos construyendo ese baño para doña Elvira", comentó la presidenta de Lazos de Amor sobre la labor realizada en una de las comunidades más pobres de la República Dominicana.

En la comunidad del sur profundo, la organización instaló una clínica dental para atender los diversos problemas de la población de la región, indicó Ramírez. Dicha clínica atiende cada 15 días o cuando haya más de 10 pacientes, quienes deben de costear los materiales a utilizar en cualquier procedimiento, ya que no es un servicio gratuito.

En Jimaní la organización realizó un taller para aprender hacer jabones, destinado a empoderar a las adolescentes, también organizaron una conferencia para líderes comunitarios y religiosos.

"Y si hay una casa que necesita una reparación, una ayuda, ahí estamos nosotros. Es donde se necesita, es donde necesita la comunidad", dijo Ramírez para resumir los esfuerzos de la organización para ayudar a un poblado.

"Nuestra meta es abarcar el mapa completo de la República Dominicana. Estamos trabajando en el sur y comenzamos a trabajar en el este", expresó la misionera que se encontraba en República Dominicana hasta el 9 de julio.

Todas las personas que ayudan a Lazos de Amor son voluntarios que se han ido sumando a la causa al conocer a un miembro, y los especialistas y profesionales han aportado su conocimiento y su tiempo para ayudar a las personas en cada uno de los pueblos a los que han ido como organización, explica Ramírez.

La misionera recalca que no usan intermediarios para colaborar con una comunidad, si no que hablan directamente con los líderes comunitarios y religiosos, ya que son ellos los que entienden y conocen las necesidades que aquejan a la zona, además sirven de enlace entre los misioneros y la gente, según dijo Ramírez a este medio.

Los viajes de los misioneros por lo regular duran una semana, sin embargo, la organización se mantiene trabajando durante todo el año y también realizan varios viajes con distintos objetivos, como recaudar fondos, conectar con una nueva comunidad y darle seguimiento a los proyectos que estén ejecutando.

Ramírez explica que las donaciones realizadas a la organización son deducibles de impuestos y el dinero recolectado es destinado exclusivamente para las diferentes obras que llevan a cabo, es decir, que los gastos de viaje y de hospedaje corren por cuenta de los mismos misioneros.

Odelice Ramírez, quien es miembro de la congregación León de Judá en Boston, invita a las personas a ser las manos y pies del Señor en la Tierra y ayudar a aquellos que lo necesitan. "No hay nadie tan rico que no necesite, ni tan pobre que no tenga nada que dar", es la frase de la que se hace eco la religiosa para instar a cualquier persona a formar parte de la organización que preside.

Para formar parte de Lazos de Amor International o colaborar con una donación puede ponerse en contacto a través de sus perfiles en las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube) o en su página web lazosdeamorinternational.org.

