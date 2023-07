New York Times disuelve su sección de deportes y dependerá de la cobertura de The Athletic

The New York Times Co. anunció a principios del año pasado que compraría The Athletic como parte de una estrategia para ampliar su audiencia de suscriptores de pago. ( SHUTTERSTOCK )

The New York Times está disolviendo su departamento de deportes y dependerá de la cobertura de The Athletic, un sitio web que adquirió el año pasado por 550 millones de dólares.

La decisión afecta a más de 35 personas en el departamento de deportes, según The New York Times. Los periodistas en la sección de deportes pasarán a otros roles dentro de la sala de redacción y no se planean despidos.

"Aunque sabemos que esta decisión será decepcionante para algunos, creemos que es la correcta para los lectores y nos permitirá maximizar las fortalezas respectivas de las salas de redacción de The Times y The Athletic", dijo el presidente del New York Times Co. AG Sulzberger y la directora ejecutiva Meredith. Kopit Levien escribió el lunes en una carta al personal.

Dicen que la cobertura deportiva se ampliará con el cambio.

"Según nuestro plan, la página de inicio digital, los boletines, las redes sociales, la página de inicio de deportes y la sección impresa se basarán en aún más de las aproximadamente 150 historias que The Athletic produce cada día con crónicas de ligas, equipos y jugadores en los Estados Unidos y en todo el mundo. globo", escribieron.

Los escritores deportivos de The New York Times han ganado varios premios Pulitzer a lo largo de los años, incluido Arthur Daley en 1956 en la columna "Deportes de los tiempos"; Walter Wellesley (Red) Smith en 1976 por comentarios y Dave Anderson en 1981 por comentarios.

The New York Times Co. anunció a principios del año pasado que compraría The Athletic como parte de una estrategia para ampliar su audiencia de suscriptores de pago en un momento en que el negocio de los anuncios impresos en periódicos continúa desvaneciéndose.

A diferencia de muchos medios de comunicación locales, el Times ganó millones de suscriptores durante la presidencia de Donald Trump y la pandemia de COVID-19. Pero ha estado diversificando activamente su cobertura con consejos de estilo de vida, juegos y recetas, para ayudar a contrarrestar el retroceso del auge del tráfico de noticias impulsado por la política de 2020.

En mayo, el Times llegó a un acuerdo para un nuevo contrato con su sindicato de redacción luego de más de dos años de conversaciones que incluyeron una huelga de 24 horas . El acuerdo incluía aumentos salariales, un acuerdo de trabajo híbrido y otros beneficios.