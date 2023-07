Lengua verde y peluda en hombre de Ohio por fumar y tomar antibióticos

Imagen de la lengua del paciente no identificado de Ohio. ( FUENTE EXTERNA )

La lengua de un hombre de Ohio se volvió verde y peluda, luego de una supuesta reacción a fumar cigarrillos mientras tomaba antibióticos.

El caso de un paciente no identificado de 64 años se publicó en el New England Journal of Medicine, que explicó que el hombre había acudido unas dos semanas después de que en su lengua había brotado un pelaje de color verde intenso.

Los médicos le diagnosticaron lengua vellosa, lo que sucede cuando "una capa anormal" de células de la piel se forma en la lengua cuando las papilas filiformes (pequeñas protuberancias cónicas que contienen papilas gustativas) se agrandan y se decoloran debido a la acumulación de desechos y bacterias, recoge el New York Post.

Esta situación da la sensación de que la lengua tiene pelos y las papilas pueden crecer hasta casi una pulgada de largo si la lengua no se raspa regularmente y, a su vez, pueden atrapar otras sustancias como bacterias y alimentos.

"La lengua vellosa puede aparecer marrón, blanca, verde o rosada, según la causa específica y otros factores, como enjuagues bucales o incluso dulces", escribe la Academia Estadounidense de Medicina Oral sobre el padecimiento.

Una foto compartida por el New England Journal of Medicine muestra la lengua del hombre con una apariencia de lama verde.

Esta condición es causada generalmente por una higiene bucal deficiente y afecta a adultos mayores de 40 años (y es más común en hombre), puede verse exacerbada por el tabaquismo, provocando que las bacterias y la placa se acumulen en la lengua.

Además del tabaquismo, la lengua vellosa del paciente podría haber tenido otra causa: los médicos se enteraron que el hombre acababa de terminar un tratamiento con el antibiótico clindamicina para una infección de las encías.

De acuerdo con doctores consultados por The Post, tomar antibióticos puede alterar el equilibrio microbiano de la boca y alterar la cantidad y los tipos de bacterias, lo que desencadena una mayor acumulación en la lengua.

En el caso del paciente nativo de Ohio, los médicos no especificaron si la dolencia fue fomentada por el tabaquismo, el uso de antibióticos o una combinación de ambos factores. Lo que sí se sabe es que la condición es temporal y su peor síntoma es una sensación de ardor en la lengua.

Para reducir la apariencia vellosa de la lengua es suficiente restregar la superficie con un cepillo de dientes o un raspador de lengua, como en el caso de este paciente al que le pidieron frotar su lengua con un cepillo de dientes cuatro veces al día, también le aconsejaron que dejara el cigarrillo.

Tras medio año, su vello oral había retrocedido por completo, aunque nunca dejó de fumar.

¿Cómo evitar que te suceda lo mismo?

Para evitar una lengua vellosa, los médicos aconsejan practicar una buena higiene.

"Cepillarse la parte superior de la lengua con un cepillo de dientes debe ser parte de las actividades regulares de higiene bucal diaria", escribe The American Academy of Oral Medicine (AAOM). "Muchas personas son sensibles y tienen una tendencia a las arcadas cuando realizan este procedimiento", lo que se puede disminuir con el uso de un cepillo pequeño y retroceder gradualmente, aconseja la academia.

Aunque extraña, es una aflicción sorprendentemente común con el 13 % de los adultos que la experimentan al menos una vez en la vida.