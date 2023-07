Tormenta arroja lluvia de dos meses en dos días sobre el noreste de EE.UU.

Una tormenta que arrojó la lluvia de dos meses en cuestión de dos días sobre Vermont y otras partes del noreste de Estados Unidos provocó más inundaciones el martes en comunidades azotadas por las aguas, incluida la capital del estado, donde los funcionarios están pendientes de una represa.

Había señales de esperanza en algunas regiones donde las inundaciones habían empezado a retroceder y los funcionarios empezaron a evaluar los daños y la magnitud de las tareas de limpieza posteriores.

Las inundaciones ya han causado daños valuados en decenas de millones de dólares, de acuerdo con funcionarios, y es muy probable que haya más. Si el agua se desborda de la represa en el río Winooski que fluye a través de Montpelier, podría llegar al centro de la ciudad, donde el nivel del agua ya llegaba a la cintura.

No obstante, funcionarios de la ciudad informaron el martes por la tarde que no habían visto ningún cambio significativo en los niveles de agua de la represa, pero que seguirían al pendiente.

"El nivel del agua sigue aumentando en algunos lugares, como en nuestra ciudad capital, y ha superado los niveles registrados durante la tormenta tropical Irene", señaló el gobernador de Vermont, Phil Scott. Irene causó la muerte de seis personas en Vermont en agosto de 2011, arrasó con viviendas y dañó o destruyó más de 200 puentes y 805 kilómetros (500 millas) de autopistas.

El cielo estaba despejado el martes y se tenía previsto que estuviera soleado el miércoles. Pero había pronóstico de lluvia para el jueves y el viernes.

"No estamos fuera de peligro", comentó Scott. "Esto no está ni cerca de terminar". Tuiteó que no había paso en los caminos alrededor de su hogar el martes por la mañana, por lo que tuvo que atravesar el bosque para llegar al centro de respuesta de emergencias del estado.

La policía de Montpelier dijo antes del mediodía que el nivel del agua había llegado a menos de 30 centímetros (1 pie) de la parte superior de la represa, y que por cada 30 centímetros de agua que pasen por el aliviadero podría duplicarse el flujo hacia la ciudad. Pero los funcionarios municipales dijeron más tarde que no habían notado cambios significativos en los niveles del agua desde entonces. Señalaron que seguirían vigilando los niveles durante la noche.

Una mujer fue arrastrada por las aguas en Nueva York. No hay reportes de heridos o muertes relacionados con las inundaciones en Vermont, donde los equipos de rescate ayudados por helicópteros de la Guardia Nacional han realizado más de 100 rescates, informó el martes la Agencia para el Manejo de Emergencias de Vermont.