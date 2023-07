No se encontraron huellas dactilares, muestra de ADN o pistas de cocaína en la Casa Blanca

No se encontraron huellas dactilares ni ADN en la bolsita de cocaína encontrada en un vestíbulo de la Casa Blanca la semana pasada a pesar de un sofisticado análisis del laboratorio criminalístico del FBI, y las imágenes de vigilancia del área no identificaron a ningún sospechoso, según un informe. resumen de la investigación del Servicio Secreto obtenido por The Associated Press. No hay pistas sobre quién trajo las drogas al edificio.

Los agentes del Servicio Secreto de EE. UU. encontraron el polvo blanco durante una redada de rutina en la Casa Blanca el 2 de julio, en un vestíbulo del ala oeste muy transitado donde el personal entra y sale y los grupos de turistas se reúnen para dejar sus teléfonos y otras pertenencias.

“Sin evidencia física, la investigación no podrá identificar a una persona de interés entre los cientos de personas que pasaron por el vestíbulo donde se descubrió la cocaína”, dijeron funcionarios del Servicio Secreto en el resumen.

La presencia de cocaína en la Casa Blanca provocó una serie de críticas y preguntas de los republicanos, quienes solicitaron una sesión informativa el jueves sobre la investigación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden creía que era “increíblemente importante” que el Servicio Secreto llegara al fondo de cómo las drogas terminaron en la Casa Blanca.

Biden no estaba allí en el momento del descubrimiento. Estuvo en Camp David con miembros de su familia durante el fin de semana festivo.

El complejo fue evacuado brevemente como medida de precaución cuando se encontró el polvo blanco. Se llamó al departamento de bomberos para analizar la sustancia en el lugar para determinar si era peligrosa, y la prueba inicial resultó negativa para riesgo biológico pero positiva para cocaína.

El Servicio Secreto es responsable de asegurar la Casa Blanca y lidera la investigación. La bolsa se envió para un análisis de laboratorio secundario más sensible. El Centro Nacional de Análisis y Contramedidas de Biodefensa de Seguridad Nacional analizó el artículo en busca de amenazas biológicas. Las pruebas realizadas en la instalación dieron negativo y dieron una confirmación formal de que la sustancia no era una amenaza biológica.

El vestíbulo también está abierto para recorridos guiados por el personal del ala oeste, que están programados para las horas no laborables los fines de semana y las noches. Esos recorridos son solo con invitación y están dirigidos por personal de la Casa Blanca para amigos, familiares y otros invitados. La mayoría de los miembros del personal que trabajan en el complejo pueden solicitar un recorrido por la noche o el fin de semana, pero a menudo hay una larga lista de espera. Hubo recorridos el día domingo en que se encontró la droga, así como los dos días anteriores.

La cocaína y el empaque se sometieron a más pruebas forenses, incluido un trabajo avanzado de huellas dactilares y ADN en el laboratorio criminalístico del FBI, según el resumen. El FBI también hizo pruebas químicas.

Mientras tanto, los investigadores del Servicio Secreto elaboraron una lista de varios cientos de personas que pudieron haber accedido al área donde se encontraron las drogas. Cualquier persona que pase por la Casa Blanca debe proporcionar información de identificación y pasar por seguridad antes de ingresar.

Pero los resultados del laboratorio no arrojaron huellas dactilares latentes ni ADN, por lo que los agentes no pueden comparar nada con el posible grupo de sospechosos. Se toman las huellas digitales del personal de la Casa Blanca; los participantes en grupos turísticos no lo son.

El video de la entrada del vestíbulo de la calle West Executive no identificó a la persona ni proporcionó pistas de investigación sólidas, dijo el Servicio Secreto.