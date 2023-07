Kerry relanza en Pekín el diálogo sobre el clima entre EE.UU. y China

El emisario estadounidense para el clima, John Kerry y su homólogo chino, Xie Zhenhua, se reunieron este lunes en Pekín, relanzando el diálogo entre los dos países que más contaminan el planeta.

Kerry y Xie se reunieron en la mañana del lunes durante cuatro horas, informó la televisión pública china CCTV, que no dio más detalles sobre el encuentro.

Tras la reunión, el gobierno chino afirmó que "el cambio climático es un reto común al que se enfrenta toda la humanidad".

China "intercambiará puntos de vista con Estados Unidos sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático y trabajará conjuntamente para hacer frente a los desafíos y mejorar el bienestar de las generaciones actuales y futuras", declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

El diálogo sobre este tema se interrumpió hace casi un año, cuando China lo suspendió para protestar contra la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense.

En la víspera del reinicio del diálogo, Estados Unidos envió un mensaje de firmeza.

John Kerry exhortará a China a que "no se esconda detrás de la afirmación de que es un país en desarrollo" para disminuir su compromiso contra el cambio climático, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional en declaraciones a la televisión CNN.

"Responsabilidad"

"Todos los países, incluyendo China, tienen la responsabilidad de reducir las emisiones", dijo Sullivan.

"Y el mundo, yo creo, debería dar un paso adelante y animar -de hecho, presionar- a China para que tome una acción más drástica para reducir las emisiones", agregó.

La segunda economía mundial "tiene más trabajo que hacer en ese frente" e "insistirá en ello cuando esté en Pekín", agregó.

El viaje de Kerry a Pekín -previsto hasta el miércoles- se produce poco después de otras dos visitas de alto nivel de funcionarios estadounidenses destinadas a estabilizar los lazos entre Estados Unidos y China: el secretario de Estado, Antony Blinken, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Esta visita de Kerry, la tercera desde su nombramiento en 2021, tiene lugar en un momento de fuerte impacto del cambio climático en el planeta, con importantes olas de calor en varias regiones del mundo.

Desde hace semanas, Pekín registra temperaturas cercanas a los 40 grados.

La administración del presidente estadounidense Joe Biden identificó el clima como un área de posible cooperación con Pekín, a pesar de las tensiones existentes en otros ámbitos.

Para eso optó por una persona clave ya que el exsecretario de Estado John Kerry mantiene una relación más bien cordial e ininterrumpida con China.

"Determinación común"

"La visita de Kerry y la reanudación de las conversaciones sobre el clima subrayan la importancia crucial de coordinar los esfuerzos para hacer frente a la crisis climática", afirma Chunping Xie, investigador principal del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

"También demuestra su determinación compartida de navegar por una compleja relación geopolítica para promover el bien común", añade, en respuesta escrita a consultas de la AFP.

China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero -responsables del cambio climático-, prometió alcanzar su punto máximo de emisiones de CO2 en 2030 y después la neutralidad de carbono en 2060.

El presidente Xi Jinping aseguró que su país reducirá el recurso al carbón desde 2026.

"En términos de resultados concretos, algo en lo que espero que al menos se pueda avanzar es el plan de acción sobre el metano", declaró a AFP Lauri Myllyvirta, analista principal del Centro de Investigación sobre Aire Limpio y Energía.

El metano fue el principal tema de acuerdo en la declaración conjunta de ambos países tras las negociaciones sobre el clima celebradas en Glasgow en 2021.