Los detalles sobre la investigación de supuestas firmas falsas de Sabina Matos

Varios municipios están investigando posibles firmas fraudulentas en los formularios de nominación de Sabina Matos, vicegobernadora demócrata que se postula para representar al Primer Distrito Congresional de Rhode Island.

¿Quién es Sabina Matos?

Servidora pública desde hace más de 20 años, cercana a su comunidad a través de diversos proyectos y una dominicana que con orgullo pregona que es de Barahona. Emigró a Estados Unidos junto con su familia cuando tenía 20 años de edad. Sucedió en 1994. Se graduó de Rhode Island College en 2001 y se convirtió en ciudadana estadounidense en 2005.

A diferencia de las historias tradicionales de perseverancia, inicialmente su objetivo era reunir suficiente dinero para comprar un boleto de regreso a su isla. Sin embargo, sus ocupaciones como estudiante universitaria, empleada y voluntaria en su vecindario la llevaron a reconsiderar su decisión. Obtuvo un título en Comunicación y Relaciones Públicas del Rhode Island College y también recibió formación en liderazgo.

Fue en 2006 cuando, motivada por sus vecinos, decidió incursionar en la política y se postuló como concejal de Providence. Aunque no ganó en esa ocasión, su nombre comenzó a sonar con más fuerza en la Junta de Vecinos, donde continuó trabajando.

En 2010, fue elegida para el Concejo Municipal de Providence, representando el área de Olneyville, y posteriormente se convirtió en presidenta del Concejo Municipal de Providence. Su esposo es Patrick Ward, ex presidente del Comité de la Ciudad Democrática de Providence. Actualmente, se postula para representar al Primer Distrito Congresional de Rhode Island en el Congreso de Estados Unidos y es considerada la favorita en esa carrera.

¿Quién representa ahora al Primer Distrito Congresional?

Nadie. David N. Cicilline, un demócrata que había representado al distrito desde 2011, renunció el 1 de junio para convertirse en presidente y director ejecutivo de la Fundación Rhode Island.

¿Por qué los candidatos necesitan firmas? ¿Para qué sirven las firmas?

Los candidatos debían presentar al menos 500 firmas antes de la fecha límite del 14 de julio para calificar para la boleta de las primarias del 5 de septiembre. El requisito de firma, que es parte de la ley estatal, se entiende como un umbral que los candidatos deben cruzar para demostrar cierto nivel de apoyo local.

¿Cuántas firmas tiene Matos? ¿Tendrá que abandonar la carrera?

Hasta el 20 de julio, las 728 firmas de Matos habían sido validadas por las juntas electorales locales y certificadas por la oficina del secretario de estado, por lo que actualmente tiene más que suficientes firmas válidas para calificar para estar en la boleta electoral. La campaña de Don Carlson y el Partido de las Familias Trabajadoras de Rhode Island han impugnado la nominación de firmas para Matos, y la Junta Electoral del estado tiene previsto escuchar esas impugnaciones el viernes a las 2 pm.

¿Quién más se postula para el escaño del Primer Distrito del Congreso?

Si bien 35 candidatos declararon sus candidaturas para el puesto, menos de la mitad cumplió con el requisito de presentar 500 o más firmas certificadas en los documentos de nominación. Ningún candidato independiente estará en la boleta de las elecciones generales del 7 de noviembre.

Pero en este momento, parece que 12 demócratas aparecerán en la boleta electoral primaria del 5 de septiembre, incluidos (en orden alfabético): Gabe Amo, Stephanie Beauté, Walter Berbrick, Sandra C. Cano, Donald R. Carlson, Stephen M. Casey, Spencer Dickinson, John Goncalves, Sabina Matos, Ana B. Quezada, J. Aaron Regunberg y Allen R. Waters. Nicholas A. Autiello II calificó, pero retiró su nominación el 17 de julio.

Dos republicanos, Terri Flynn y Gerry W. Leonard Jr., también aparecerán en la boleta de las primarias. Puede leer más sobre quién hizo la boleta aquí .

¿Es contra la ley presentar firmas falsas?

Sí. De acuerdo con la ley de Rhode Island, es un delito grave presentar documentos de nominación "sabiendo que o parte de ellos están hechos en falso", y la pena máxima por tal condena es de hasta 10 años de prisión y/o una multa de entre $1,000 y $5,000, según la oficina del fiscal general. Los fiscales también podrían acusar a las personas de presentar un documento falso, un delito menor punible con hasta un año de prisión y una multa de hasta $1,000.

¿Quién reunió y entregó las firmas para Matos?

La residente de Providence , Holly McClaren , de 51 años, también conocida como Holly Cekala, era una voluntaria de medio tiempo que reunió y envió las firmas para Matos. Le pagaron $ 15 por hora para hacerlo.

También se recogieron firmas de otras personas, incluido el esposo de Matos. Los formularios de nominación con las firmas reunidas por McClaren y por otra voluntaria, Shanna Gallagher , de East Providence, han sido señalados como problemáticos.

McClaren es un trabajador de campo de campaña voluntario desde hace mucho tiempo que trabajó en el ciclo electoral de 2022 para el gobernador Daniel J. McKee y otros demócratas.

Luis Estrada, un importante asesor político de líderes estatales y locales que pasó 22 años tras las rejas por su papel en robos antes de vencer las adicciones a las drogas y el alcohol, le dijo al Globe que McClaren solía trabajar para él, pero ya no. Según su perfil de LinkedIn , actualmente trabaja como cantinera en Roma Italian Restaurant en Federal Hill, supervisora de equipo en Estrada Bookkeeping and Consulting y directora ejecutiva principal de Harmony and Health Solutions LLC.

Muchos habitantes de Rhode Island reconocerán a McClaren por un comercial de campaña que McKee usó el año pasado para enfatizar que su oponente republicana, Ashley Kalus, no era originaria de Rhode Island. En el anuncio, McClaren pregunta si Kalus es de Illinois y dice: "Ashley, eso no es Rhode Island".

No se pudo contactar a McClaren para hacer comentarios esta semana, y ella no abrió la puerta en su apartamento de Providence, cerca de la Casa del Estado. Puede leer más sobre su participación en la campaña de Matos aquí .

¿Quién investiga las firmas? ¿Qué ciudades o pueblos han encontrado problemas con ellos?

El 21 de julio, la Junta Electoral de Rhode Island votó 5 a 1 para remitir todas las firmas presentadas por la campaña de Sabina Matos a la oficina del fiscal general para una revisión e investigación completas.

La oficina del Fiscal General Peter F. Neronha deberá informar sus hallazgos a la junta electoral dentro de los 30 días.

Desde el 17 de julio, varios municipios han iniciado investigaciones para examinar las firmas de nominación presentadas por la campaña de Sabina Matos, y el 19 de julio la oficina del Fiscal General Peter F. Neronha confirmó que habían tomado la iniciativa en la investigación. La Policía Estatal de Rhode Island también se unió a la investigación .

El potencial de docenas de firmas cuestionables o falsificadas en los formularios de nominación de un candidato puede no tener precedentes en Rhode Island. El personal de la División de Elecciones del Departamento de Estado dijo que "no estaban al tanto de un incidente similar en la memoria reciente", dijo al Globe Faith Chybowski, vocera de la oficina del Secretario de Estado Gregg M. Amore.

Sin embargo, "aunque preocupante", dijo Amore al Globe, la identificación de firmas fraudulentas muestra "que el sistema está funcionando".

"El proceso de validación está identificando intentos de defraudar al sistema y las juntas electorales locales están descalificando las firmas no elegibles", dijo Amore el 21 de julio. "Los votantes deben tener confianza en los procesos de las juntas electorales locales, la Junta Electoral y el Departamento de Estado de Rhode Island para garantizar que nuestras elecciones sean justas y seguras".

Jamestown fue el primer municipio en pedirle a la policía que investigara las firmas de nominación, incluidos los nombres de las personas fallecidas, presentadas en nombre de Matos. The Globe obtuvo una copia de una hoja de nominación de Matos que contenía 17 firmas, y el miembro de la Junta de Electores, Ken Newman, confirmó el 17 de julio que las firmas incluyen los nombres de cuatro o cinco personas muertas, además de personas que están vivas pero que dicen que nunca firmaron ese documento. Newman también le dijo al Globe que la escritura a mano de todas las firmas "parece la misma", excepto el apellido en la lista.

El 19 de julio, tres miembros de la Autoridad de Escrutinio de Newport pidieron a la policía de Newport que investigara las firmas en los documentos de nominación de Matos después de que el personal de la ciudad rechazara 14 de las 32 firmas presentadas, dijo el portavoz de la ciudad, Tom Shevlin, al Globe. Shevlin dijo que, como parte del procedimiento normal, el personal de la ciudad compara las firmas en los documentos de nominación con las firmas registradas con la autoridad de escrutinio, y es normal que se rechacen algunas firmas durante cualquier ciclo de campaña.

elección de providencia orientalEl 20 de julio, los funcionarios dijeron que habían pedido a la policía que investigara las firmas presentadas en los documentos de nominación de Matos. Si bien la mayoría de las firmas inválidas fueron enviadas por McClaren, los funcionarios de East Providence también se están concentrando en las firmas de nominación enviadas por otro trabajador de la campaña de Matos: Shanna Gallagher, de East Providence. La autoridad de escrutinio comenzó a sospechar de una hoja que contenía 28 firmas de Matos después de notar que algunas de las direcciones estaban equivocadas y que los nombres de algunos miembros del Concejo Municipal figuraban en el Ayuntamiento como sus domicilios, dijo Christopher Dias, uno de los tres miembros de la Autoridad de Escrutinio. Dias dijo que ninguna de las firmas en la hoja coincidía con las firmas que los funcionarios electorales de East Providence tienen en el archivo, y dijo que la escritura de las firmas parecía ser la misma.

¿Cómo podría afectar esto a la campaña de Matos?

El creciente escándalo amenaza el estatus de favorito de Matos, un expresidente del Concejo Municipal de Providence que se enfrenta a otros 11 demócratas en las primarias del 5 de septiembre en el Primer Distrito Congresional. Matos publicó encuestas internas que la muestran liderando el campo abarrotado, pero el escándalo le ha dado a sus oponentes una línea de ataque y resultó en una semana de noticias dañinas. Esa publicidad negativa se ve agravada por el hecho de que algunos de sus principales oponentes tienen más efectivo de campaña.

¿Cómo ha reaccionado el Vicegobernador?

El director de campaña de Matos emitió un comunicado el 20 de julio en respuesta al creciente escándalo.

"Nuestra campaña estaba profundamente decepcionada y enojada al enterarse de los informes de que se enviaron firmas inexactas a la campaña", dijo Brexton Isaacs. "Nuestra campaña brindó instrucciones claras a los circulantes sobre cómo recolectar firmas correctamente. Cualquier persona que viole estas instrucciones detalladas y el proceso de nominación no tiene lugar en nuestra campaña y será responsable. Cualquier insinuación de que nuestra campaña alentó esto de alguna manera es simplemente falsa y contradictoria con los hechos".

La campaña de Matos se ha distanciado de McClaren, un trabajador de la campaña que reunió y presentó las firmas sospechosas. Dijeron que no habían hablado con ella desde que salió a la luz el escándalo y le dijeron al Globe que McClaren ya no está involucrado en la campaña de Matos.