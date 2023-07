Un hombre inocente pasó 17 años preso tras ser acusado de violar a una mujer

Un hombre inocente que pasó 17 años en la cárcel por una violación que no cometió teme que tendrá que pagar dinero de su compensación por alojamiento y comida tras las rejas.

Andrew Malkinson, de 57 años, fue declarado culpable de violar a una mujer en el Gran Manchester en 2003 y fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de siete años.

Malkinson permaneció en prisión durante otros 10 años mientras mantenía su inocencia, insistiendo en que "no confesaría falsamente crímenes abominables que no cometió", dijo su abogado Edward Henry KC. Su condena fue anulada el miércoles después de que el ADN vinculara a otro hombre con el crimen.

Pero para colmo de males, Malkinson teme perder parte de la compensación que podría recibir.

"De alguna manera, el servicio penitenciario presionó al gobierno a principios de la década de 2000", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/27/1e95aef0-2c86-11ee-b901-552087c2c512-b2945282.jpg

"El resultado es que incluso si luchas con uñas y dientes y obtienes una compensación, entonces tienes que pagarle al servicio penitenciario una gran parte de eso por lo que se llama 'alimentación y alojamiento', lo cual es tan detestable para mí. Estoy asqueado por eso".

Sin embargo, es probable que el caso del Sr. Malkinson no resulte en que tenga que hacer un pago al servicio penitenciario por su alojamiento y comida con cargo a su compensación.

Los pagos de compensación por errores judiciales son evaluados caso por caso por un asesor independiente y consideran una variedad de factores, incluidas las circunstancias particulares de cada caso individual.

Un portavoz del Ministerio de Justicia se negó a comentar los detalles y dijo que no podían discutir casos individuales.

Malkinson fue procesado basándose únicamente en el testimonio de testigos presenciales: no había pruebas de ADN que lo vincularan con el crimen.

La policía del Gran Manchester se disculpó después de que se anulara la condena y dijo: "Lamentamos mucho al señor Malkinson que sea víctima de un error judicial tan grave al ser condenado por un delito que no cometió y cumplir una pena de prisión de 17 años".

La asistente de la jefa de policía Sarah Jackson dijo: "Si bien esperamos que este resultado le dé un sentido de justicia muy esperado, reconocemos que no le devuelve los años que ha perdido. Me ofrecí a reunirme con él para entregarle personalmente esta disculpa".

Pero Malkinson dijo que la disculpa no tenía sentido.

"Una disculpa sin responsabilidad, ¿qué es eso?" preguntó. "No es nada, no es nada, no significa nada".

Calificando su detención como "secuestrado por el estado", le dijo a la BBC: "Ha tenido un costo extremadamente alto en mi persona, mi psique, mi psicología, mi ser, mi alma. No puedo articular cómo me las arreglé para conseguir a través de él.

"Estuve en estado de shock total durante los primeros años, incluso algunos años. Contemplé el suicidio muchas veces".

Malkinson fue sentenciado por dos cargos de violación y uno de asfixia o estrangulamiento con la intención de cometer una violación.

Sus condenas fueron anuladas por tres jueces. Lord Justice Holroyde dijo que estaba "libre y ya no... sujeto a las condiciones de la licencia".

Hablando después, Malkinson le dijo a la víctima: "Siento mucho que ese hombre te haya atacado y maltratado esa noche. No soy la persona que te atacó, pero lo que me pasó no es tu culpa".

Él dijo: "No soy un mentiroso. No lo niego, pero les diré quién lo es: la policía del Gran Manchester es mentirosa y lo niega".

"Incluso después de este juicio de hoy, predigo que los veremos negar la responsabilidad por lo que sucedió. Los veremos exagerando la credulidad con sus excusas.

"La policía del Gran Manchester ha estado luchando para encubrir cómo me condenaron injustamente durante 20 años".

Su madre, Tricia Hose, dijo: "Ahora que se ha limpiado el nombre de Andy, de repente a la vista del público, ya no soy una madre engañada. Mi hijo ya no es un monstruo".

El caso de Malkinson fue remitido al Tribunal de Apelaciones en enero por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC) después de que surgieron nuevas pruebas de ADN que identificaron a otro sospechoso.

El sospechoso, que no puede ser identificado por razones legales, ha sido arrestado.

La Policía del Gran Manchester (GMP) y el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS) no impugnaron la apelación del Sr. Malkinson.

Su caso podría tener "implicaciones más amplias" para el sistema de justicia penal, dijeron sus abogados al Tribunal de Apelaciones el miércoles.

La jefa de policía Sarah Jackson dijo: "Lamentamos profundamente a la víctima de este crimen, que no solo sufrió un trauma horrible hace 20 años, sino que también revivió la experiencia durante un juicio penal, y ahora puede sufrir daños adicionales al enterarse de que el verdadero delincuente aún no ha sido llevado ante la justicia.

"Estamos absolutamente comprometidos a seguir todas las nuevas líneas de investigación para garantizar que la persona adecuada rinda cuentas por dañarla".

El Sr. Malkinson solicitó previamente dos veces que su caso fuera revisado por la CCRC, pero fue rechazado y finalmente fue liberado de prisión en diciembre de 2020.

Después de su liberación, los avances en las técnicas científicas permitieron que su equipo legal, con el apoyo de la organización benéfica legal Appeal, proporcionara un nuevo análisis de ADN que arrojó dudas sobre su condena a la CCRC.

Luego, el cuerpo encargó sus propias pruebas que encontraron que el ADN de la ropa de la víctima coincidía con otro hombre en la base de datos de la policía nacional.

GMP confirmó en enero que un hombre había sido arrestado y puesto en libertad bajo investigación a la luz de la nueva información, pero no se ha tomado una decisión sobre si será acusado.