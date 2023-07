Sabina Matos defiende su integridad tras escándalo de las firmas falsas en su campaña

Finalmente ha roto el silencio.

Sabina Matos, vicegobernadora del estado de Rhode Island, ha estado en el ojo del huracán desde que la semana pasada, su campaña para convertirse en la primera dominicana en llegar al Congreso de los Estados Unidos, se viera empañada por unas firmas falsas que aparecieron en los formularios de su campaña electoral, poniendo en tela de juicio su integridad y sus posibilidades de ocupar un cargo en el gobierno federal.

Con la frente en alto y orgullosa de sus 12 años de carrera política, primero como concejal, luego como presidenta del concejo municipal y ahora como vicegobernadora, Matos conversó con Diario Libre sobre lo sucedido con las firmas y el futuro de su campaña, que ha sido duramente criticada en los últimos días.

La candidata se enteró de que las firmas fueron falsificadas a través de las redes sociales y asegura que ha vivido unos días muy difíciles, pero ha podido sobreponerse gracias al apoyo de las personas que han confiado en ella.

"La semana pasada fue muy difícil para mí, especialmente porque siempre he mantenido una carrera política limpia y me gustan las campañas limpias. Siempre me he mantenido al margen de la política sucia. Es muy importante para mí poder mirar a mis padres a los ojos y nunca sentirme avergonzada, y que ellos nunca se sientan avergonzados de algo que yo haya hecho", explicó la candidata al Congreso.

Las firmas falsas y el proceso

Matos explica que, para que el nombre de un candidato aparezca en la boleta, el estado de Rhode Island requiere una recolección mínima de 500 firmas. Durante el proceso de presentación de su candidatura, contrató a una entidad con experiencia en campañas anteriores para que la ayudara con la recolección de firmas.

Sin embargo, la persona encargada de este trabajo entregó firmas falsas en los formularios de dos condados.

"Conocí a la dueña de esa organización el año pasado durante las campañas y la contratamos para que nos ayudara a recolectar firmas. Parece que alguien participó en las firmas o alguien firmó el formulario con firmas falsas. Eso es lo que se está determinando ahora para saber exactamente qué sucedió", indicó la dominicana.

Explicó que este trabajo se realiza en conjunto, entre los voluntarios de la campaña y la contratación de una empresa que ayude en la recolección. El estado les da un plazo de casi dos semanas para recolectar las firmas.

¿Qué pasó con la empresa que recolectó las firmas falsas?

Respecto a la empresa que recolectó las firmas falsas, Matos señaló que la dueña habló a través de su abogado y dijo que, aunque certificó y firmó el documento que confirma que ella recolectó las firmas, ahora busca desvincularse de los hechos.

"Ahora dice que ella no las recolectó, sino que contrató a cinco o seis personas para que recolectaran firmas, y que algunas de esas personas fueron quienes recolectaron las firmas. Pero ella firmó el documento diciendo que presenció cuando los votantes firmaron el documento", expresó Matos.

La dominicana continuó diciendo: "Mi campaña y mi nombre están siendo criticados por este proceso y asumo la responsabilidad porque fue mi nombre y fue en mi campaña que esto sucedió. Pero al final del día, fuimos defraudados por esta persona que contratamos para que nos ayudara en el proceso de recolección de firmas".

Al ser cuestionada sobre las acciones legales que podrían tomarse contra la empresa que recolectó las firmas falsas, Sabina expresó que la semana pasada se le pidió que devolviera el dinero que se le pagó.

"Porque aparentemente ha cometido un fraude", señaló Matos a Diario Libre.

Efecto de las firmas falsas en la campaña

Matos indicó que, a pesar de las firmas falsas registradas en su campaña, sigue siendo elegible para competir en las primarias que se celebrarán el próximo 5 de septiembre.

"La cita de elecciones del viernes pasado confirmó y escuchó las quejas que otras campañas habían presentado y concluyó que mi nombre califica para estar en la boleta porque entregamos más firmas de las requeridas. Se necesitan 500, nosotros entregamos 755", expresó la dominicana.

Matos habló sobre las duras críticas que ha recibido en las redes sociales como consecuencia de la falsificación de las firmas y aseguró que su trabajo honesto y dedicado habla por sí mismo.

"Tengo una trayectoria política que todos pueden ver, desde mis inicios, con más de 12 años como funcionaria electa, primero a nivel local como concejal, luego como presidenta del consejo municipal y ahora como vicegobernadora durante más de dos años. Nunca he estado involucrada en ningún escándalo público, siempre he hecho todo lo posible para hacer las cosas correctamente, para que mis padres no se arrepientan de mí y para que el equipo no tenga que pagar las consecuencias de ninguna decisión que haya tomado", dijo la vicegobernadora.

"Así que les aseguro a todos ustedes, a todas las personas, que sigo trabajando muy duro para representar bien a mi gente en Rhode Island y para representar bien a los migrantes latinos y a mi herencia dominicana. No tienen razón para avergonzarse del trabajo que hago", expresó Matos.

Si es elegida en las elecciones generales que se celebrarán el 7 de noviembre, Matos se convertiría en la primera dominicana en llegar al Congreso de los Estados Unidos.

"Es una oportunidad única que tenemos aquí en el estado de Rhode Island este año. Es la primera vez que podemos elegir a una mujer demócrata para representar al estado de Rhode Island en Washington. También es la primera vez que elegiremos a una persona de color para representar a Rhode Island en Washington. Rhode Island no ha tenido diversidad en nuestra representación en Washington. Además, sería la primera latina, la primera dominicana y también la primera afrolatina en ir a Washington desde los Estados Unidos. Sé que las fuerzas en contra de que esto suceda son grandes", concluyó la dominicana.

