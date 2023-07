Fundación estadounidense construye centro tecnológico en un Batey de SPM

Miembros de la fundación The Courage to Bee durante la inauguración del Centro Tecnológico. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado viernes, la fundación estadounidense "The Courage To Bee" puso la primera piedra para lo que será un centro tecnológico en el Batey Vasca, en San Pedro de Macorís.

Durante tres años consecutivos, esta ONG ha brindado ayuda a niños de escasos recursos en zonas vulnerables del país. En esta ocasión, decidieron apoyar a los jóvenes proporcionándoles acceso a bibliotecas digitales para mejorar su proceso de aprendizaje.

"Este año, The Courage to Bee lanzó el programa Technology for Bees. El programa de tecnología aumenta el acceso de los estudiantes a los recursos digitales y apoya a los jóvenes desatendidos al concienciar sobre la conectividad asequible y los dispositivos tecnológicos", expresó su fundadora, Kerlin Sabogal.

"Además de apoyar a los estudiantes, brindamos a los educadores patrocinios para recursos digitales, lo que les permite crear un entorno de aprendizaje más dinámico y centrado en el niño", concluyó Sabogal.

Este proyecto es 100 % financiado por la fundación estadounidense y los recursos recolectados a través de las empresas que les apoyan fuera de la República Dominicana.

"El valor de ser" es una organización sin fines de lucro que ha impactado a miles de niños en distintas comunidades del país desde su fundación. Su creadora, Kerlin Sabogal, es una colombiana residente en Estados Unidos, entusiasta de la educación, que encontró en este país un espacio para empoderar a los niños y jóvenes a perseguir y luchar por sus sueños.

"No se trata solo de traer mochilas, cualquiera puede hacer eso. Se trata de venir aquí y ser parte del proceso. Conversamos con ellos y somos un ejemplo de superación, demostrando que con las herramientas adecuadas pueden encaminar sus sueños", dijo Sabogal.

Su mejor amiga, la dominicana Marleny Teters, fue quien la puso en contacto con la primera escuela ubicada en Las Palmas de Herrera.

"Mi deseo era ayudarla a cumplir su sueño y un día la llamé y le dije que esa zona era perfecta para comenzar. La escuelita está ubicada en la calle en la que yo crecí, y es maravilloso saber que estamos siendo parte y ayudando a que estos niños crezcan con una educación de calidad que les permita desarrollarse", dijo.

"El valor de ser" se encarga de proveer a estas comunidades todos los recursos necesarios para una educación de calidad, desde bibliotecas virtuales y salones de clases tecnológicos, hasta acompañamiento y talleres educativos sobre liderazgo.