Jeff Bezos compra una mansión de 68 millones de dólares en una exclusiva isla en Miami

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, comprará una propiedad en una exclusiva isla artificial en Miami conocida como "el búnker de los multimillonarios", donde será vecino de una creciente lista de celebridades que incluyen a Tom Brady, Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner.

Bezos, de 59 años, pagará 68 millones de dólares por la casa frente al mar de tres dormitorios, que se encuentra en un terreno de 1.1 hectáreas (2.8 acres), informaron la revista Fortune y Bloomberg. El fundador de Amazon renunció como director general de la compañía en 2021 para dedicar más tiempo a la filantropía y otros proyectos.

MTM Star International se encuentra en los registros de propiedad de Miami-Dade como propietario anterior de la casa. El sitio web del condado no incluye a Bezos como dueño, pero indica que la propiedad se vendió en junio.

Guillermo Olmedillo, administrador de Indian Creek Village, dijo a The Associated Press que no tenía información sobre la compra. La aldea tiene un club de campo y su propia fuerza policial.

Los registros del condado muestran que la propiedad se vendió anteriormente por 1.4 millones de dólares en 1982. La casa es de 864 metros cuadrados (9,300 pies cuadrados) y cuenta con una piscina.