Nueva York propone albergar a migrantes en prisión cerrada tras suicidio de Jeffrey Epstein

Funcionarios de la ciudad de Nueva York quieren reducir la presión sobre los hacinados refugios para indigentes alojando a los inmigrantes en una prisión federal que alguna vez recibió a mafiosos, terroristas y estafadores de Wall Street hasta que fue clausurada tras el suicidio de Jeffrey Epstein.

La propuesta, incluida en una carta con fecha del 9 de agosto dirigida al gobierno del estado, se produce mientras Nueva York tiene problemas para hacer frente a los aproximadamente 100,000 migrantes que han llegado a la ciudad desde el año pasado después de ingresar a Estados Unidos desde México.

La ciudad tiene la obligación legal de encontrar refugio para todo el que lo necesite. Debido a que los albergues para indigentes están llenos, el alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha recurrido a hoteles, ha colocado catres en centros recreativos y gimnasios escolares y ha creado un albergue temporal con carpas.

La carta, escrita por un abogado senior del departamento jurídico de la ciudad, menciona varios otros sitios en los que se podría recibir a los migrantes, como el antiguo Centro Correccional Metropolitano, que cerró en 2021.

Ese cierre se produjo luego de que el centro de detención, entre cuyos prisioneros se encuentran el mafioso John Gotti, allegados de Osama bin Laden y el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, quedara en el ojo del huracán debido a las condiciones de miseria y las fallas de seguridad descubiertos tras la muerte de Epstein.

Los abogados llevaban tiempo quejándose de que la prisión estaba sucia, infestada de insectos y roedores, y plagada de fugas de agua potable y residuales a tal grado que habían provocado problemas estructurales.

La carta no aclaraba si la ciudad ya había contactado a la Oficina Federal de Prisiones sobre la posibilidad de tener acceso a la prisión como albergue residencial para migrantes. Como solicitantes de asilo, los migrantes no son presos y la mayoría de ellos se encuentra de forma legal en el país en lo que se tramitan sus solicitudes de asilo, lo que en buena medida les permite viajar libremente.

En un comunicado, la Oficina Federal de Prisiones dijo que "si bien nos negamos a comentar sobre la correspondencia gubernamental, podemos decir esto: El CCM de Nueva York está cerrado, al menos temporalmente, y los planes a largo plazo para el CCM de Nueva York no se han finalizado ".

Por lo menos un grupo defensor de los derechos de migrantes criticó la idea de albergar a los migrantes en la prisión.

"Al alcalde Adams le gusta decir que todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata de albergar a los solicitantes de asilo, pero algunos lugares definitivamente deberían estar fuera de la mesa", dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición para la Inmigración de Nueva York. "El Centro Correccional Metropolitano fue una prisión famosa por su mal estado y no es un sitio adecuado para apoyar a la gente que está tratando de construir una nueva vida en un nuevo país", señaló.

Las llegadas de migrantes a la ciudad han creado algunas tensiones entre la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobierno de Adams. Abogados de los dos demócratas han discutido en los tribunales sobre la mejor manera de afrontar un problema que tiene implicaciones financieras, políticas y humanitarias.

En una carta publicada esta semana, un abogado que representa a Hochul trató de rechazar las acusaciones de que el estado no había respondido a las llegadas de migrantes de manera sustancial, detallando las medidas que ha tomado la gobernadora al tiempo de acusar a la ciudad de no aceptar las ofertas estatales de ayuda.

"La ciudad no ha hecho solicitudes oportunas para cambios normativos, no siempre ha compartido con prontitud la información necesaria con el estado, no ha puesto en marcha programas de manera oportuna y no ha consultado al estado antes de tomar ciertas medidas", señala la carta.

El abogado de Hochul también señaló que el estado ha reservado 1.500 millones de dólares para que la ciudad ayude a los inmigrantes y ha entregado a la ciudad 250 millones de dólares con ese fin, pero dijo que la ciudad sólo ha presentado documentos de reembolso por apenas 138 millones de dólares.

Avi Small, portavoz de Hochul, señaló el jueves en un comunicado que "la gobernadora Hochul agradece al alcalde Adams y a su equipo por su trabajo para hacer frente a la actual crisis humanitaria. La gobernadora Hochul ha desplegado recursos sin precedentes para apoyar los esfuerzos de la ciudad y seguirá trabajando estrechamente con ellos para brindar ayuda y apoyo".

La ciudad, en su propia presentación, ha insinuado que Hochul utilice órdenes ejecutivas o litigios para garantizar el alojamiento de los migrantes en el norte del estado de Nueva York o que considere la posibilidad de intentar que los estados vecinos acepten migrantes.

Los abogados de la ciudad también solicitaron el uso de propiedades estatales como el Centro de Convenciones Jacob K. Javitz o los dormitorios de la Universidad Estatal de Nueva York para alojar a los recién llegados, además de pedir al gobierno federal que les permita utilizar sitios federales, como el Centro Correccional Metropolitano y Fort Dix.

La oficina de Adams no respondió de inmediato el jueves a un email en busca de comentarios.