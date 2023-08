Gobernador de Hawái promete evitar un expolio de tierras en Maui

El gobernador de Hawái prometió proteger a los propietarios locales para que no fueran presa de compradores oportunistas durante la recuperación en Maui, tras un incendio letal que calcinó una población histórica y mató a más de 100 personas.

El gobernador, Josh Green, dijo el miércoles que había dado instrucciones al fiscal general para que trabajara en una moratoria de las transacciones de tierras en Lahaina, algo que reconoció plantearía desafíos legales.

"Mi intención de principio a fin es asegurarnos de que nadie es víctima de un expolio", dijo Green. "Ahora mismo la gente está traumatizada. Por favor, no les aborden con una oferta de comprar su tierra. No aborden a sus familias diciendo que estarán mucho mejor si llegan a un acuerdo. Porque no vamos a permitirlo".

También el miércoles, la cifra de muertos llegó a 111 personas y la policía de Maui dijo que había nueve víctimas identificadas y se había notificado a la familia de cinco. El martes llegó una morgue móvil con forenses adicionales para ayudar a procesas e identificar los restos.

La causa de los incendios, los más mortíferos en Estados Unidos en más de un siglo, seguía bajo investigación. Hawái corre cada vez más riesgos de padecer desastres, y los incendios forestales son lo que más se está incrementando, según un análisis que realizó la AP a partir de registros de la FEMA.

Desde que las llamas devoraron buena parte de Lahaina hace una semana, los vecinos temen que la ciudad que se reconstruya esté aún más dirigida a los visitantes adinerados, explicó el sábado Richy Palalay en un refugio para personas evacuadas.

Hoteles y apartamentos "en los que no podemos permitirnos vivir, eso es lo que nos da miedo", explicó.

Mucha gente en Lahaina tenía problemas para costearse la vida en Hawai antes del incendio. En todo el estado, la primera vivienda que compra una persona suele rondar el millón de dólares, mientras que el arrendatario medio dedica un 42 % de sus ingresos a la vivienda, según un análisis de Forbes Housing. Es la proporción más alta del país por un amplio margen.

El censo de 2020 mostró que por primera vez en la historia había más hawaianos nativos que vivían en el territorio continental estadounidense que en el archipiélago, debido en parte a la búsqueda de viviendas más asequibles.

Green prometió anunciar detalles sobre la moratoria el viernes. Indicó que también querría introducir una moratoria de largo plazo sobre ventas de terrenos que no "beneficien a la gente local".

El gobernador describió la vivienda asequible como una prioridad cuando asumió el cargo en enero, y nombró un responsable para el tema además de pedir 1,000 millones de dólares para programas de vivienda. Desde los incendios ha sugerido adquirir tierras en Lahaina para el estado para construir viviendas para trabajadores, así como un monumento de recuerdo.

Mientras tanto, se veían algunos indicios de recuperación con la reapertura de escuelas públicas en Maui, que acogieron a estudiantes desplazados de Lahaina, y se reanudó el tráfico en una carretera importante.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) abrió su primer centro de recuperación de desastres en Maui, "un importante primer paso" para ayudar a los residentes a obtener información sobre asistencia, dijo la administradora de la FEMA, Deanne Criswell. También pueden acudir para obtener actualizaciones sobre sus solicitudes de asistencia.

Criswell dijo que acompañará al presidente Joe Biden durante su visita del lunes a Maui para evaluar los daños y "brindar esperanza".