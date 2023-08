Starbucks deberá pagar US$ 2.7 millones a una gerente que asegura fue despedida "por ser blanca"

Un juez ordenó a Starbucks que pague 2.7 millones de dólares adicionales en salarios perdidos y daños fiscales a una ex gerente regional que anteriormente recibió más de 25 millones después de alegar que ella y otros empleados blancos fueron castigados injustamente luego de los arrestos de alto perfil de dos hombres negros en una tienda en 2018.

En junio, Shannon Phillips ganó 600,000 dólares en daños compensatorios y 25 millones en daños punitivos luego de que un jurado en Nueva Jersey determinara que la raza fue un factor determinante en el despido de Phillips, en violación de las leyes antidiscriminatorias federales y estatales.

El Philadelphia Inquirer informa que el juez de distrito de EE. UU. ordenó el miércoles a Starbucks que pague a Phillips otros 2.73 millones de dólares en ganancias y beneficios perdidos pasados y futuros, así como una compensación por las desventajas fiscales debido a la suma global, según documentos judiciales. La empresa se opuso a pagar cualquier cantidad, diciendo que Philipps no había probado que no podría haber ganado lo mismo o más en el futuro.

En abril de 2018, un gerente de una tienda de Filadelfia llamó a la policía por dos hombres negros que estaban sentados en la cafetería sin pedir nada. Rashon Nelson y Donte Robinson quedaron posteriormente en libertad sin cargos.

Phillips, entonces gerente regional de operaciones en Filadelfia, el sur de Nueva Jersey y otros lugares, no participó en los arrestos. Sin embargo, dijo que le ordenaron poner a un gerente blanco que tampoco estaba involucrado en licencia administrativa por razones que ella sabía que eran falsas, según su demanda.

Phillips, de 52 años, dijo que fue despedida menos de un mes después de objetar que el gerente fuera suspendido en medio del alboroto, según su demanda.

La justificación de la compañía para suspender al gerente de distrito, que no era responsable de la tienda donde ocurrieron los arrestos, fue una acusación de que a los gerentes negros de las tiendas se les pagaba menos que a los gerentes blancos, según la demanda. Phillips dijo que ese argumento no tenía sentido ya que los gerentes de distrito no tenían información sobre los salarios de los empleados.

En cambio, la demanda alegaba que Starbucks estaba tomando medidas para "castigar a los empleados blancos" que trabajaban en el área "en un esfuerzo por convencer a la comunidad de que había respondido adecuadamente al incidente".

Los abogados de Starbucks habían alegado que Phillips fue despedida porque la empresa necesitaba un liderazgo más fuerte después de los arrestos.

Starbucks está buscando un nuevo juicio, argumentando que se permitió que los miembros del jurado permanecieran a pesar de haber expresado opiniones negativas sobre la compañía, que la información incorrecta en el testimonio de los testigos "envenenó el pozo" y que Phillips no debería haber recibido "daños dobles" tanto en alegaciones estatales y federales, informó el Inquirer.

Mientras tanto, los abogados de Phillips también quieren que Starbucks pague 1.4 millones de dólares en honorarios legales desde 2018 hasta 2023.

El video del arresto provocó una protesta nacional, y la compañía luego llegó a un acuerdo con ambos hombres por una suma no revelada y una oferta de educación universitaria gratuita.

Los dos hombres llegaron a un acuerdo con la ciudad de Filadelfia por $1 simbólico cada uno y la promesa de los funcionarios de establecer un programa de $200,000 para jóvenes empresarios. El Departamento de Policía de Filadelfia adoptó una nueva política sobre cómo tratar a las personas acusadas de invadir propiedad privada, advirtiendo a las empresas que no abusen de la autoridad de los agentes de policía.