Preocupa el aumento de muertes por sobredosis de drogas en Canadá

En Canadá, casi 40,000 personas han muerto como consecuencia de sobredosis de drogas desde 2017. Lejos de remitir, la crisis va en aumento en todo el país. Al igual que en Estados Unidos, los estragos de los opioides, en particular del fentanilo, son cada vez más visibles en las grandes ciudades.

"Aquí está nuestro equipo de reanimación, preparado de antemano, los tres cilindros de oxígeno, las máscaras. No queremos perder ni un segundo en una situación de sobredosis". Cuando Alex Berthelot, de la organización Cactus, hace visitar la sala en la que unos 80 usuarios se inyectan drogas todos los días bajo supervisión, se apresura a señalar la presencia de equipos de emergencia. Y con razón...

Todos los días, el personal de Cactus, que administra la mitad de las inyecciones supervisadas de Montreal, tiene que hacer frente a dos o tres intervenciones importantes. A menudo, las personas se encuentran en estado de dificultad respiratoria porque han tomado demasiado fentanilo, una sustancia entre 20 y 40 veces más potente que la heroína. Esta droga, utilizada inicialmente por los médicos como analgésico, se vende en microgramos.

Basta con que los productos utilizados para cortar la droga sean de mala calidad, o que la dosis esté mal mezclada, para que la respiración de la persona se ralentice hasta un umbral crítico. Es entonces cuando empieza la batalla para que el drogadicto vuelva en sí. A veces, el consejero habla con el consumidor. A veces le aplica puntos de presión en el cuello y los hombros. Todo ello para evitar tener que recurrir a la naloxona. El problema de este antídoto es que provoca instantáneamente importantes efectos físicos de abstinencia en los adictos que lo reciben.

En Montreal, las drogas disponibles en el mercado negro han cambiado. En el último lustro, el consumo de opiáceos ha aumentado. Las metanfetaminas, psicoestimulantes que disminuyen las inhibiciones, también desempeñan un papel cada vez más importante en este cóctel. Es lo que ha observado Céline Côté, trabajadora de la calle del Equipo Móvil de Mediación e Intervención Social de la ciudad de Montreal. "Con la metanfetamina se nota la diferencia", declaró a La Presse el 24 de julio." La gente entra en psicosis. Ya no están ahí, no se puede mantener una conversación con ellos. Se deterioran en seis meses".

Según las autoridades sanitarias, este año se han producido en Montreal 1,255 sobredosis, 175 de ellas mortales, lo que equivale a una muerte cada dos días. En Vancouver, donde la crisis hace estragos desde hace varias décadas, mueren 7 personas al día, frente a 21 al mes en Ottawa.

Algunas sustancias producen un efecto que dura sólo unas horas, lo que obliga a los consumidores a tomar cada vez más. Se ven figuras rotas en las plazas. Se los puede ver tumbados en callejones o bancos públicos, con una jeringuilla clavada en el brazo o el muslo. "Cada vez es más violento", explica Marjolaine, que comparte su experiencia con Spectre de rue, un punto de inyección vigilado. "Algunos empiezan a drogarse porque se encuentran en la calle y ayunar es muy difícil".

Aquí, como en todas partes, la pandemia ha dejado huellas indelebles. El sistema sanitario, ya bajo presión, está fallando a los más desfavorecidos. Los problemas de salud mental se acumulan porque no hay suficientes personas para tratarlos. Por no hablar de los servicios de desintoxicación, en gran medida insuficientemente financiados, que no dan abasto. La crisis de la vivienda hace el resto. Incapaces de hacer frente a la espiral de los alquileres, muchas personas se encuentran sin hogar. La droga parece ser su única salida.

"Los poderes públicos no nos han escuchado, a pesar de que esta crisis se preveía desde hace diez años", afirma la profesora Céline Bellot, de la Universidad de Montreal, especialista en poblaciones marginales. Según la investigadora, las diversas medidas adoptadas por los poderes públicos en los últimos meses siguen siendo muy superficiales. No abordan la falta de acceso a los tratamientos contra la adicción, el escaso número de plazas disponibles en los centros de inyección supervisada, por no hablar de la escasez crónica de viviendas que condena a los más pobres a vivir en la calle.

¿Qué se puede hacer? Chantal Montmorency dirige la Asociación Quebequense para la Promoción de Usuarios de Droga, que organiza en Montreal una jornada de sensibilización sobre las sobredosis. En su opinión, la prohibición de estas sustancias es una de las principales causas de esta crisis. "Si tuviéramos acceso a drogas menos peligrosas, si los consumidores pudieran hablar abiertamente con sus médicos y obtener recetas, tendríamos menos sobredosis", sostiene. Por su parte, la investigadora Céline Bellot lamenta que los poderes públicos no hagan lo suficiente para ayudar a estas personas abandonadas en muchos barrios. "Tenemos que hacer algo para sacarles de esta situación. Deberíamos pensar en salvar vidas antes de poner más policías en las calles".