Tras difusión de video, familia de joven embarazada pide arresto de policía de Ohio que la mató

Las autoridades de Ohio dieron a conocer el viernes el video de una cámara corporal en el que se ve a un agente de la policía disparando fatalmente contra la joven negra embarazada Ta´Kiya Young cuando ésta estaba en su automóvil, en lo que su familia calificó como un "flagrante abuso de poder y autoridad".

Sean Walton, un abogado que representa a la familia de Young, dijo que el video muestra claramente que los disparos del 24 de agosto contra la mujer de 21 años carecen de justificación, y pidió que el policía sea despedido y se le formulen cargos de inmediato. Walton también criticó a la policía por demorar más de una semana en dar a conocer el video después de los hechos.

"La familia de Ta´Kiya está desconsolada", declaró Walton en una entrevista con The Associated Press. "El video sólo confirmó sus temores de que Ta´Kiya fue asesinada sin justificación... y para ellos fue desgarrador ver que a Ta´Kiya le arrebataran la vida bajo esas circunstancias absurdas".

El agente policial que le disparó a Young se encuentra suspendido con goce de sueldo mientras la Oficina de Investigaciones Penales de Ohio examina los hechos, un procedimiento estándar. Un funcionario de un sindicato policial dijo que las exhortaciones para que se le presenten cargos al agente antes de que se concluya una investigación son prematuras. Un segundo policía que estuvo presente en la escena ha vuelto a sus labores. Sus nombres, raza y rangos no han sido dados a conocer.

"La familia de la señora Young está comprensiblemente muy molesta y afligida", manifestó el jefe de la policía del municipio Blendon, John Belford, en un comunicado difundido el viernes. "Aunque ninguno de nosotros puede comprender completamente la profundidad de su dolor, todos nosotros podemos recordarlos en nuestras oraciones y darles el tiempo y el espacio para asimilar este giro desolador en los acontecimientos".

El padre, la abuela y otros familiares de Young vieron el video antes de que fuera difundido al público, y dieron a conocer un comunicado el viernes a través de Walton.

"Es innegable que la muerte de Ta´Kiya no sólo era evitable, sino que también fue un grave abuso de poder y autoridad", se afirma en el comunicado.

Mientras veían el video, los familiares sintieron "mucha ira, mucha frustración", le dijo Walton a la AP. "Más que nada, hubo... una sensación simplemente de devastación, el saber que este sistema de poder, estos agentes de policía, pudieron detenerla y quitarle la vida tan rápidamente sin ninguna razón justificable".

El video muestra a un agente en la ventanilla del conductor, diciéndole a Young que ha sido acusada de robo y exigiéndole repetidas veces que salga del automóvil. Un segundo agente está de pie ante el vehículo.

Young protesta y el primer agente repite su exigencia de que salga del auto. Entonces ambos agentes le gritan que salga. En ese momento se escucha a Young preguntarles: "¿Me van a disparar?", y segundos después gira el volante hacia la derecha y el automóvil se mueve hacia el agente ubicado frente a él. Este dispara su pistola a través del parabrisas y el sedán de Young se estrella contra el muro de ladrillos de la tienda de comestibles.

A continuación, los agentes rompen la ventanilla, algo que Belford dijo era para sacar a Young del auto y brindarle asistencia médica, aunque no se facilitaron imágenes de dicha atención.

En su entrevista con la AP el viernes, Walton negó que Young hubiera robado alga de la tienda de comestibles. Dijo que su bufete encontró a un testigo que vio a Young dejar botellas de alcohol al salir de la tienda.

"Las botellas se quedaron en la tienda", dijo. "Así que cuando ella está en su coche negando eso, es correcto. Ella no cometió ningún robo, por lo que estos agentes ni siquiera estaban en su derecho de ponerla bajo arresto, y mucho menos de quitarle la vida".

Brian Steel, vicepresidente ejecutivo del sindicato que representa a la policía de Blendon, criticó que Walton calificara la muerte de Ta´Kiya Young como asesinato antes de conocer todos los hechos. Dijo que una investigación determinará si los disparos estaban justificados. "El hecho es que (el agente) tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo delante de un vehículo en movimiento, un arma de 2.000 libras", aseveró.

Pero Edward Obayashi, experto nacional en el uso de la fuerza y abogado especializado en tiroteos policiales relacionados con vehículos, dijo que, aunque el agente que disparó a Young pudo haber temido razonablemente por su seguridad, en primer lugar iba en contra de toda su formación policial ponerse delante del vehículo.

"La mejor práctica en estos asuntos en todo el país es que no te pongas en una posición de peligro", afirmó Obayashi, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un delito menor del que se acusaba a Young. "Los resultados son previsibles... Basándote en tu formación, ¿por qué vas a ponerte delante de un vehículo, delante de un individuo que no quiere cooperar?", cuestionó Obayashi. "No había ninguna necesidad urgente de que se colocara como lo hizo".