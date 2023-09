Abuela de 88 años es lanzada por su nieto de una ventana en Nueva York

A través de un video, se observa el momento en que una señora de 88 es lanzada por una ventana de un primer piso en El Bronx, aparentemente por su nieto, luego de que este ofreciera varias estocadas con arma blanca a su madre, según informó la policía.

El audiovisual muestra a la señora mayor salir de la ventana en la 1812 de la Avenida Clay 1812 alrededor de las 7 de la mañana del pasado viernes, mientras que la hija de esta, de 61 año, se encontraba parada en la acera.

La mujer de 61 años, vestida con un tshirt blanco manchado de sangre, aparece hablando con la señora y luego de un corto tiempo, se pueden ver dos manos empujando a la señora mayor por la ventana, su cuerpo salió lentamente del hueco antes de caer sobre el pavimento.

En ese orden, el video clip revela que la señora luego de rodar en el piso, se ve sangrando por la nariz y la boca.

El conserje a cargo del mantenimiento del edificio, Ernest Thompson, dijo que salió a ver cuál era la conmoción y vio a sus inquilinos en angustia.

"Corrí hacia afuera y vi su cuello y su lado multilado," explicó Ernest. "Entonces le dije, espérame yo voy a buscar las compresas para ponerlas en tus heridas".

"Antes de yo tener la oportunidad de retirarme unos cuantos pies de distancia, su hijo ya estaba empujando a su abuela directamente fuera de la ventana" agregó.

Thompson, sostuvo a la abuela y trató de consolarla.

"Cuando ella cayó, yo la agarré y estaba diciendo que no se moviera, que se quedara dónde estaba que yo iba a buscar ayuda" sostuvo el conserje, abajándose al suelo y extendiendo sus brazos pretendiendo que la abuela estaba ahí. "En este momento, al cruzar la calle la policía venia y en la esquina estaba llegando el EMT. Entonces no había mas nada que yo podía hacer profesionalmente más que rezar por ellos.

Thompson sostuvo que no sabe mucho sobre el hijo excepto que había estado viviendo en ese lugar durante al menos dos años.

"Ver mi inquilina, que es una de mis mejores inquilinas, puesta en tanta desesperación, no sabía cómo reaccionar," dijo él. "Yo todavía no lo he asimilado. No he podido procesarlo todavía. No han pasado ni 48 horas. Estoy tratando de orar por ella y rogar que ella este, bien, que las dos estén bien."

Ambas mujeres, de quienes la policía no revelo la identidad, fueron llevadas a St. Barnabas en condiciones estables.

Mientras, el hijo, Randy Sierra de 38 años, fue encontrado adentro de la residencia con una puñalada auto infligida en el pecho. Fue llevado al mismo hospital en condiciones críticas y enfrenta cargos por agresión, informó la policía.

La abuela, contó a los policías que abrió la ventana para pedir ayuda porque su nieto la estaba asustando. Antes de que la empujara, ella les dijo a los policías que él le estaba haciendo presión por la espalda mientras colgaba por la ventana.

"Yo estaba a siete pasos de distancia, yo la pude haber agarrado si me hubiera volteado más rápido" dijo el conserje del edificio.