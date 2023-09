Embajada dominicana en Kingston celebra mesa redonda con empresarios de Jamaica

La Embajada de la República Dominicana en Jamaica realizó un evento con el que busca seguir fortaleciendo las relaciones comerciales y de inversiones entre estos dos países.

Al evento denominado "Cena de la mesa redonda de la República Dominicana: Forjando conexiones empresariales exitosas con la República Dominicana" asistieron 25 dueños de importantes grupos económicos en Jamaica, autoridades gubernamentales y expertos de la industria, que se reunieron para conversar sobre cómo seguir fortaleciendo las relaciones comerciales y de inversiones entre Jamaica y la República Dominicana, así como para brindar claves sobre cómo exportar hacia su vecino del Caribe y otros países de América Latina, dijo la misión diplomática en un comunicado.

La actividad se llevó a cabo en la residencia oficial de la República Dominicana en Kingston y fue encabezada por la embajadora dominicana en Jamaica, Angie Martínez; el representante permanente de la República Dominicana ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, embajador Edward Pérez Reyes; el ministro de Agricultura, Pesca y Minas de Jamaica, congresista Floyd Green; el presidente del Sector Privado de Jamaica, Metry Seaga, y el CEO de Adtelligent, Craig Powe.

Según explicó la Embajada en la nota, aa cena sirve de preparación para el evento "Keys to LATAM", el cual se realizará durante esta semana en el Hotel Spanish Court y en donde los líderes empresariales se reunirán para intercambiar conocimientos, estrategias y experiencias para fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano y cuyo objetivo es empoderar a las empresas que buscan impulsar el crecimiento económico de su país y ampliar sus relaciones comerciales con los países de la región, incluyendo notablemente a la República Dominicana, subrayó.

Esta conferencia internacional cuenta con la colaboración de la Embajada dominicana en Kingston y fue organizada en conjunto con Adtelligent y la Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ), la cual aglutina en su seno a más de 400 empresas relevantes de Jamaica.

La embajadora de carrera, Angie Martínez, afirmó que desde su llegada a Jamaica ha estado trabajando en desarrollar una relación "ganar-ganar" entre ambos países, al tiempo que agradeció a las autoridades jamaicanas por el apoyo brindado, lo cual le ha permitido alcanzar hitos significativos y resultados extraordinarios, en muy corto tiempo, en beneficio de ambas naciones, recoge la nota.

"Quiero destacar que la República Dominicana es una economía abierta que en el año 2022 importó productos por más de $40 mil millones del mercado global. En 2020, las exportaciones jamaicanas a la República Dominicana ascendieron a $1.2 millones, una cifra que se disparó a $2.7 millones en 2022, luego de nuestro primer año de gestión. Al examinar las estadísticas, es evidente que, aunque estos números se han duplicado, las posibilidades siguen siendo en gran medida inexploradas. Dada nuestra proximidad estratégica, Jamaica debería estar exportando más de $2.7 millones a la República Dominicana", declaró Martínez sobre la relación entre los países.

El ministro de Agricultura, Pesca y Minas, el congresista Floyd Green, felicitó a la diplomática dominicana por el trabajo que ha realizado para impulsar las relaciones bilaterales y expresó su beneplácito por este tipo de iniciativas que generan discusiones sobre los que consideró temas relevantes, además llamó a reflexionar a los participantes sobre "¿cómo aprovechar más nuestra posición estratégica de proximidad con vecinos como la República Dominicana y aprender mutuamente?; ¿cómo podemos encontrar formas innovadoras que nos permitan aprovechar la demanda que pudiera existir para los servicios jamaicanos?"

En tanto, Metry Seaga agradeció a Martínez por "siempre generar plataformas para hacer avanzar las relaciones comerciales entre ambos países" y se refirió a su importante papel en la reciente firma del acuerdo de colaboración con el CONEP en la República Dominicana. "Es mucho lo que podemos avanzar con esta alianza estratégica con el sector privado dominicano. Estamos buscando seguir incrementando los negocios e impulsar más exportaciones y mayor valor agregado para las empresas jamaicanas".

"A menudo escuchamos sobre los desafíos que se ciernen: barreras lingüísticas, costosos envíos, regulaciones complejas e incluso la falta de conocimiento del ambiente de negocios. Pero como alguien que ha explorado a fondo el comercio latinoamericano, les aseguro que muchas de estas barreras no están hechas de ladrillos, sino de papel. Son líneas imaginarias dibujadas en un mapa, y es hora de borrarlas. La conferencia 'Keys to LATAM' no es solo una reunión de datos y cifras; es un mapa para superar estos desafíos, respaldado por casos reales de empresas jamaicanas que prosperan en América Latina", fueron las palabras del creador de la conferencia, Craig Powe.

La iniciativa "Mesa Redonda de la Embajada Dominicana en Jamaica", es un espacio a través del cual se pretende promover diálogos de alto nivel con sectores relevantes de Jamaica y la República Dominicana, tales como el sector público, la empresa privada, el turismo, los agro negocios, la construcción, la cultura, la academia, entre otros.

Martínez, afirmó que "la Mesa Redonda pretende convertirse en un espacio de diálogo permanente para debatir temas que nos permitan avanzar en nuestro objetivo de estrechar vínculos y de instaurar lo que hemos denominado la nueva era en las relaciones bilaterales entre Jamaica y la República Dominicana. Mediante estos encuentros sectoriales pretendemos lograr acciones concretas que contribuyan de forma efectiva a generar sinergias económicas y comerciales de beneficios recíprocos, estrechando aún más las relaciones bilaterales entre ambas naciones".