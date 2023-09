Para no olvidar: dominicanos que fallecieron en los atentados terroristas del 11 de septiembre

Este lunes se cumplen 22 años del atentado terrorista, uno de los peores registrados en la historia de Estados Unidos. Ese 11 de septiembre de 2001, cuatro vuelos provenientes de distintos aeropuertos de Estados Unidos fueron secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda.

Los dominicanos también sufrieron los estragos del terrorismo, luego de que el atentado contra las Torres Gemelas cobrara la vida de al menos 27 dominicanos, contados en las cifras oficiales, y cuyos nombres aparecen en el monumento a las víctimas del 11-S.

Solo fueron encontrados 27 dominicanos, pero eran más. Las cifras oficiales del concejo municipal de la ciudad de Nueva York certifican que de los 258 hispanos que murieron en el atentado, 27 eran dominicanos, siete mujeres y 20 hombres.

No obstante, los reportes y noticias de ese año indican que alrededor de 100 dominicanos, empleados del restaurante Windows on the World, se presentaron a sus puestos de trabajo ese día.

"A continuación, Diario Libre presenta una galería de imágenes con un microperfil de los 27 dominicanos que fueron identificados en el atentado a las Torres Gemelas."