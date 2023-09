Dominicana gana en siete categorías literarias de los "Scholastic Art & Writing Awards" en Florida

La joven escritora dominicana Charlize Morrison Jiménez ganó siete categorías literarias en el premio estadounidense Scholastic Art & Writing Awards, de la Alianza para Jóvenes Artistas y Escritores (Alliance for Young Artists & Writers), en la versión regional de Florida.

Charlize Morrison Jiménez, de 18 años, obtuvo cuatro primeros lugares, un segundo lugar y dos menciones de honor.

Los primeros lugares corresponden a las categorías historia corta (Short Story) con el escrito titulado "Malena"; categoría Flash Fiction por “Trapped inside the Echo Chamber”; categoría Writing Portfolio con el escrito “Risers”; categoría Ciencia ficción y fantasía (Science fiction & Fantasy) con el escrito titulado “Why Jenna Does Not Sleep”.

El segundo lugar corresponde a la categoría Short Story con el escrito “Oliver Green’s Roommate”; y las menciones de honor son por las categorías de poesía, con el poema “Humane Divinity and Divine Humanity”; y ciencia ficción y fantasía (Science fiction & Fantasy) con el escrito “Riches Sprout Thorns”.

La ceremonia de premiación y los trabajos de la joven escritora dominicana Charlize Morrison, y de los demás ganadores regionales en Florida, fueron exhibidos durante semanas en el Broward Mall.

En esta edición de 2023, la joven escritora dominicana participó junto a otros estudiantes de Estados Unidos y Canadá y se presentaron más de 300,000 obras originales en 28 categorías diferentes de arte y escritura.

La joven, nacida en la República Dominicana, es hija de la psicóloga Davidia Jiménez y del ingeniero Milton Morrison.

Los premios Scholastic Art & Writing Awards se fundaron en 1923 y han inspirado ideas audaces en adolescentes creativos de todo los Estados Unidos. En esta versión del premio se conmemora su 100 aniversario.

Son presentados por la Alianza para Jóvenes Artistas y Escritores, una organización sin fines de lucro cuya misión es identificar estudiantes con talento artístico y literario excepcional y presentar su trabajo al mundo a través de los premios.

Brinda a los estudiantes oportunidades de reconocimiento, exhibición, publicación y becas.