Dominicanos falsifican "todo tipo de documentos" para solicitar visas a EE.UU.

Las falsificaciones son tan frecuentes en las solicitudes de visados que la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana tiene un equipo dedicado exclusivamente a la revisión de documentos, según informó Greg Segas, cónsul de Estados Unidos en República Dominicana.

El diplomático dijo que a diario se encuentran falsificaciones de documentos de todo tipo, y que la categoría donde ocurren con mayor frecuencia estos casos es en las solicitudes de visas de no inmigrantes o de turismo.

"Vemos la falsificación de todo tipo de documento, la gran mayoría de los documentos falsos que vemos son en casos de solicitantes de visas de paseo y realmente la parte más triste es que hay gente que calificaría para la visa con la verdad", dijo Segas.

Segas indicó que una persona que presente documentos falsos será vetada de por vida para ingresar a Estados Unidos, es decir, no será elegible para volver a solicitar una visa.

El cónsul estadounidense agregó que ya han llevado ante la justicia a algunos solicitantes de visado que han presentado documentos falsos, ya que esto constituye un delito que facilita la criminalidad en el país.

"Dependiendo de las circunstancias de cada caso, los sometemos a la justicia. Pero es algo que realmente estamos tratando de minimizar porque básicamente, estas personas que producen un documento falso están cometiendo un delito, y así es como una persona que compra este documento está facilitando la criminalidad en el país y no queremos ser parte de eso".

La embajada cuenta con un equipo de expertos encargados de detectar cuando un documento ha sido alterado, pero todo comienza con la entrevista consular.

"Cuando hablamos de 150 mil entrevistas que los vicecónsules están realizando este año, es decir, más de 10 mil entrevistas cada uno, ellos ya saben, 'esto sí me suena, esto sí me parece normal, o esto no'. Pero también es el proceso de la entrevista. Es muy raro que un profesor venga y diga, 'no, yo voy por tres semanas de vacaciones en noviembre'. Hay muchos casos así, en los que lo que la persona nos está explicando no tiene sentido", indicó Segas.

Al ser cuestionado sobre los mecanismos utilizados para detectar fraudes, Segas mencionó que las personas que se dedican a realizar este tipo de trabajos, como la falsificación de pasaportes u otros documentos, están "muy pendientes" de las publicaciones realizadas por la embajada, por lo que se limitan a ofrecer información que no revele sus estrategias.