Dos adolescentes atropellan de manera deliberada a un ex jefe de la policía en Las Vegas y lo mata

Dos adolescentes a bordo de un vehículo atropellaron deliberadamente a un jefe de policía retirado de California mientras andaba en bicicleta por una de las calles de Las Vegas.

Andreas Probst, de 64 años, murió después de que lo golpearan mientras daba un paseo en bicicleta el pasado 14 de agosto, alrededor de las 6:00 de la mañana, pero no fue hasta este fin de semana que las imágenes del hecho se hicieron virales.

El suceso quedó captado en un video grabado por los mismos jóvenes. El audiovisual advierte de un conductor adolescente risueño, mientras su amigo le dice "Sí, golpéale el trasero".

El conductor no identificado del Hyundai, de 17 años, fue arrestado poco después del incidente, según recoge The Las Vegas Review-Journal.

El adolescente fue acusado de asesinato, después de que la policía descubriera el vídeo publicado en las redes sociales y que supuestamente lo mostraban golpeando deliberadamente al hombre.

A pesar de que los hechos ocurrieron hace un mes, este fin de semana las impactantes imágenes se volvieron virales y muestran al conductor preguntando a sus amigos "¿listos?", al tiempo que el pasajero filma, riendo.

"Sí, dale en el c***", le dice al conductor antes de que el vehículo choque al policía jubilado.

El terrible final de una conducción temeraria

El video comienza con los pasajeros del Hyundai maldiciendo a otros autos mientras recorren a toda velocidad la North Tenaya Way, cerca de West Centennial Parkway.

Antes de acercarse al ciclista, el vehículo se acerca de manera temeraria hasta colisionar contra un vehículo blanco que se encuentra a su izquierda. El auto de los chicos avanza y el que filma dirige el foco de la cámara hacia atrás para mostrar cómo el otro vehículo se ha salido del carril.

Luego el grupo observa al ciclista vestido de rojo que iba en bicicleta al costado de la carretera. Con el apoyo de sus amigos el conductor se detiene hasta colocarse detrás de él, toca la bocina y deliberadamente choca con la rueda trasera con un fuerte golpe, provocando que el hombre pierda el control y caiga al pavimento.

El pasajero filma al hombre que yacía indefenso al costado de la carretera detrás del vehículo.

"¡Maldita sea, ese negro quedó noqueado!", dice el pasajero mientras se escucha al conductor pisar el acelerador.

El jefe de policía retirado fue llevado al Centro Médico Universitario donde fue declarado muerto, según el Review Journal.

No está claro si el pasajero que filmó el crimen ha sido acusado de algún delito, mientras que el conductor si fue arrestado el mismo día bajo la sospecha de atropello y fuga, pero más tarde fue acusado de asesinato a causa del vídeo, aunque la fecha en que se fijaron los cargos no estaba clara, señala The Post.

La víctima se había mudado a Las Vegas después de retirarse como jefe policial en Bell, California en 2009.