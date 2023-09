"Llevamos siete años de retraso para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible"

'RFI: ¿Cuáles deberían ser las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Amina Mohammed: Para nosotros, los 17 ODS son esencialmente inversiones que deben hacerse con las personas, dentro de las economías y respetando el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Si nos fijamos en los seis primeros objetivos, son las inversiones necesarias y los derechos fundamentales en salud, alimentación, nutrición, agua y saneamiento, derechos de género, derechos de las mujeres y derechos de las niñas.

Todo esto se puede conseguir a través de los siete objetivos siguientes, que se centran en la economía y en cómo podemos invertir para que la esfera económica sea inclusiva. En lo que respecta a las desigualdades, si se invierte en las escuelas, no sólo se hace para los niños, sino también para las niñas. Inviertes en el plan de estudios, te aseguras de que el plan de estudios también se adapte a las habilidades y capacidades de las niñas.

Así que la igualdad es realmente crucial. Pero también es importante para la comunidad internacional que estos objetivos sean globales. Nuestro objetivo es garantizar que los recursos se exploten de forma más equitativa y que no se reserven sólo para una parte del mundo. Esto da a los países pobres la oportunidad no de recibir limosnas, sino de tener acceso a los recursos de forma igualmente equitativa. Poder beneficiarse de los mismos tipos de interés para construir sus escuelas, para financiar industrias. Luego están los objetivos finales, que en realidad tienen que ver con el clima, la gobernanza, las instituciones, el Estado de Derecho y las asociaciones.

RFI: Usted dice que vamos retrasados en la consecución de estos 17 indicadores. ¿Cuánto nos hemos retrasado y qué tenemos que hacer para volver a la senda de 2030?

Amina Mohammed: Llevamos siete años de retraso. Hicimos promesas en 2015 y no las hemos cumplido. Solo se ha cumplido el 15% de los objetivos, una cifra bastante terrible. Es muy decepcionante. Aún nos quedan siete u ocho años para lograrlo. Esto debe ser algo más que un compromiso, debe ser una voluntad política claramente expresada con un liderazgo adecuado.

Es nuestra responsabilidad poner el dinero exactamente dónde están nuestros compromisos. Entonces podremos hacerlo bien. Y ya hemos tenido muchas oportunidades de ver lo que eso significa. En términos de recursos, significa una mejor gestión de los mismos en muchos países. Significa prestar más atención a la forma en que extraemos las materias primas, a la exclusión de las comunidades, a la cuestión crucial de si se trata de minerales esenciales para la nueva era digital.

Pero también significa que nuestras instituciones financieras deben reformarse, porque ya no funcionarán en 2023. Hay que adaptarlas. El Banco Mundial o el Banco Multilateral de Desarrollo y, por supuesto, nuestros gobiernos tienen que buscar una nueva gobernanza.

RFI: Existe cierto descontento en los países en desarrollo por la forma en que han sido tratados por las potencias occidentales.

Creo que lo que el Sur global está esperando es que se pongan en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las promesas que se han hecho, incluido el acuerdo de Addis Abeba. Eso es lo que dicen los países del Sur. La falta de confianza se debe a que las promesas de 100,000 millones anuales para el clima no se han materializado. Esas promesas de ayuda al desarrollo, que representaban un porcentaje importante del PIB, no se han materializado.

Y estos recursos no se han puesto en práctica para cada uno de los ODM. Como resultado, si no se invierte en desarrollo, si no se invierte en las personas, se crean países inestables, más conflictos, más cambios inconstitucionales de gobierno. Porque el problema no es sólo tener un gobierno inadecuado que es incapaz de invertir en su gente. De hecho, es el contrato social el que está roto. Por eso hay frustración e ira. Y espero que podamos resolver estos problemas porque tenemos las soluciones para el mundo de hoy.'