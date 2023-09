Buscan al responsable de matar a tiros a una pareja puertorriqueña y a sus dos hijos en Illinois

La Policía de Romeoville, en Illinois, busca al responsable de las muertes de cuatro integrantes de una familia de origen puertorriqueño, entre ellos, dos niños, residentes en esa comunidad.

Los cuerpos de Roberto Rolón y Zoraida Bartolomei, junto a sus dos hijos de 10 y 7 años, fueron hallados por la Policía de Romeoville, alrededor de las nueve de la noche del domingo.

La pareja, los dos niños y tres perros fueron encontrados muertos a tiros en una casa suburbana de Chicago.

Los cuerpos fueron encontrados por oficiales enviados a la casa por familiares preocupados de las víctimas para realizar un control de bienestar, dijo el subjefe de la policía de Romeoville, Chris Burne, a los periodistas el lunes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/19/familiaboricua_1.png Roberto Rolón y Zoraida Bartolomei, junto a sus dos hijos de 10 y 7 años (FUENTE EXTERNA)

Se cree que las víctimas recibieron disparos entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo, dijo Burne. Las muertes están siendo investigadas como asesinatos, agregó.

"Un miembro de la familia no se presentó a trabajar a las 6 a.m. El domingo y no respondió a las llamadas telefónicas durante todo el día", dijo Burne. "Los miembros de la familia se preocuparon".

Al llegar a la residencia, policías encontraron los cuerpos de Alberto Rolón, de 38 años, su esposa Zoraida Bartolomei, de 32, sus dos hijos, Adriel y Diego, de 10 y 7 años, con impactos de bala. Los perros de la familia también fueron atacados a tiros.

Crean un GoFundMe por la familia

Los familiares de las víctimas abrieron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe "con el objetivo de ayudar a la familia Rolón-Bartolomei con los gastos funerarios, así como crear conciencia sobre este caso en curso".

"Zoraida Bartolomei, Alberto Rolón, sus hijos Adriel y Diego (de 10 y 7 años) estuvieron involucrados en un crimen horrible que les quitó la vida y destrozó a muchas otras personas", se puede leer en la descripción colgada por la organizador Bryana Bartolomei.

"Eran personas trabajadoras que acababan de comprar su primera casa. Sus hijos eran los ángeles más dulces e inocentes que podían abrazar tus preocupaciones", continúa la descripción de la campaña.

El organizador también pide a las personas que tenga alguna información sobre el crimen a ponerse en contacto con la Policía de Romeoville.

