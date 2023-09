Las transacciones bancarias que no podrás realizar en la sucursal de Banreservas en Nueva York

El Banco de Reservas de la República Dominicana dejó inaugurada ayer miércoles su primera oficina de representación en Estados Unidos, la cual está ubicada en el 2420 de la avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan, en la zona conocida como Little Dominican Republic.

La oficina se encuentra dentro del Radio Hotel, justo al lado del restaurante Jalao. La entidad bancaria, ha dejado claro que esta sucursal no es una oficina comercial, por lo que algunos procesos que se realizan en República Dominicana, no podrán realizarse en Nueva York.

Dentro del listado de las transacciones que no estarán disponibles están: el área de caja, los cajeros automáticos, no se realizarán remesas, no se recibirá efectivo, ni cheque, ni depósitos, ni retiros, ni pagos.

Los procesos que sí podrán realizarse en la oficina de Nueva York son: tramitar aperturas de cuentas de ahorro en dólares y en pesos y la tramitación para la solicitud de préstamos hipotecarios.

Banreservas indicó que estos dos servicios mencionados, se realizarán en República Dominicana. Esta es la primera sucursal que abre el banco en Estados Unidos, y luego abrirán otra en Miami.

¿Qué es una oficina de representación?

Es una oficina administrativa y de tramitación, con el objetivo de conectar y relacionar a clientes que residen en otros países con intereses económicos en la República Dominicana.

¿Dónde está ubicado el Banco de Reservas de Nueva York?

La nueva oficina del Banco de Reservas está ubicada en el edificio del Radio Hotel, en la Avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan. En el edificio también se encuentra en restaurante Jalao.

La dirección exacta es: 2420 Amsterdam Ave, New York, NY 10033, Estados Unidos

¿Qué banco dominicano se encuentra en Estados Unidos?

Actualmente, el Banco de Reservas es el único banco dominicano que tiene oficinas fuera de República Dominicana, una en Madrid y otra en Nueva York.

¿Cuánto cuesta abrir una cuenta en el Banreservas?

Para las cuentas en pesos, el monto de apertura son RD$ 500 y un balance mínimo de RD$ 3,000. Para las cuentas en dólares, el monto de apertura es de US$ 300, y el balance promedio mínimo también es de 300 dólares.

