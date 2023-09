Bob Menéndez renuncia "temporalmente" a presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU

La defensa del senador Bob Menéndez contra los nuevos cargos federales de corrupción contra él, su esposa y socios comerciales reveló que está adoptando la misma postura desafiante que tomó cuando enfrentó acusaciones federales hace casi una década, sin embargo, el legislador ya perdió "temporalmente" su cargo como el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.

Menéndez decidió dimitir "temporalmente" como presidente del comité después de que él y su esposa fueran acusados de soborno, según anunció este viernes el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

“Bob Menéndez ha sido un servidor público dedicado y siempre está luchando duro por la gente de Nueva Jersey. Tiene derecho al debido proceso y a un juicio justo”, dijo Schumer en un escueto comunicado. "Menéndez ha decidido con razón renunciar temporalmente a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores hasta que se resuelva el asunto", agregó.

Menéndez, un senador de tres mandatos que ha ocupado cargos en todos los niveles en el áspero panorama político de Nueva Jersey, prometió luchar contra el último conjunto de cargos y cuestionó la veracidad de la acusación.

Casi en el mismo lenguaje que usó en 2017 después de un juicio nulo por cargos federales de corrupción, formuló la acusación el viernes en términos políticos y prometió continuar su trabajo en el Senado.

"Durante años, las fuerzas detrás de escena han intentado repetidamente silenciar mi voz y cavar mi tumba política", dijo Menéndez en un comunicado. Fue un eco de seis años antes, cuando se dirigió a "aquellos que estaban cavando mi tumba política" y les dijo que no olvidaría quiénes eran.

Sin embargo, a diferencia de su primer juicio federal por corrupción, el apoyo del "establishment" demócrata de Nueva Jersey a Menéndez se erosionó el viernes.

El gobernador demócrata Phil Murphy, los líderes de la Legislatura liderada por los demócratas y el presidente del partido estatal pidieron su renuncia.

"Los supuestos hechos son tan graves que comprometen la capacidad del senador Menéndez para representar efectivamente a la gente de nuestro estado. Por lo tanto, pido su renuncia inmediata", dijo Murphy en un comunicado.

Sin embargo, algunos de los que conocen a Menéndez desde hace años señalan su resistencia y dijeron que no irá a ninguna parte sin luchar, por ahora.

"El senador Menéndez va a tener que decidir qué es lo mejor para él y su familia. Es un luchador. Nunca he conocido a nadie que sea tan duro como él", dijo Steve Sweeney, el ex presidente demócrata del Senado, en una entrevista telefónica. "Todos podríamos decir: 'Vete'. No es nuestra decisión, y no sería justo decirle a alguien que se vaya si siente que no ha hecho nada malo".

Menéndez, de 69 años, ha sobrevivido políticamente durante casi cinco décadas.

¿Quién en Bob Menéndez?

Hijo de inmigrantes cubanos y abogado de formación, fue miembro de la junta escolar de Union City, Nueva Jersey, a los 20 años, antes de graduarse de la facultad de derecho, y se convirtió en alcalde de la ciudad, donde todavía tiene raíces profundas.

Su propia biografía promociona el hecho de que quería luchar contra la corrupción al principio de su carrera política, testificando contra los funcionarios de Union City y construyendo una reputación como duro. A partir de ahí, fue elegido para la Asamblea estatal, luego para el Senado estatal antes de dirigirse a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Menéndez fue nombrado senador de los Estados Unidos en 2006 cuando el escaño se abrió después de que el titular Jon Corzine se convirtiera en gobernador. Fue elegido directamente en 2006 y nuevamente en 2012 y 2018. Se desempeñó como presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado a partir de 2013, pero perdió ese puesto después de la acusación anterior. Recuperó el cargo después de que los fiscales federales no renovaron los cargos en ese caso, que terminó en un juicio nulo.

La contienda de 2018 fue notable porque se produjo justo después del juicio nulo de 2017 y el Partido Republicano había invertido millones para derrotarlo. Prevaleció y no ha insinuado el retiro.

"La gente ha subestimado a Bob Menéndez continuamente a lo largo de su carrera y casi siempre se ha sorprendido al final cuando sale victorioso", dijo Benjamin Dworkin, director del Instituto Rowan para Políticas Públicas y Ciudadanía.

Menéndez, cuya esposa Nadine también fue acusada en la acusación del viernes, se casó en 2020. La pareja comenzó a salir en 2018 y se comprometió en 2019 después de conocerse en un IHOP en Union City, un lugar frecuente de Menéndez.

Tiene dos hijos de una relación anterior, su hija Alicia Menéndez, presentadora de noticias de televisión y autora, y su hijo Rob Menéndez, quien fue elegido para el Congreso el año pasado. En un comunicado, Rob Menéndez apoyó a su padre, diciendo que cree en su "integridad y valores".

En el Congreso, Menéndez ha sido un defensor vocal de la revisión del sistema de inmigración, asegurando los derechos al aborto y apoyando políticas clave de la administración Biden, como la Ley de Reducción de la Inflación de 2021.

Su política de izquierda lo convierte en una buena opción para Nueva Jersey, que tiene más de 1 millón más de demócratas registrados que republicanos, dijo la ex líder de la mayoría del Senado Loretta Weinberg, y son un factor importante en su poder de permanencia. Además, ha estado en la vida pública durante décadas, la gente lo conoce y lo apoya, agregó

Pero ella sonaba cautelosa sobre sus perspectivas políticas.

"Creo que suena muy serio. Creo que se van a tomar decisiones serias. Creo que es necesario tomar decisiones serias sobre cómo el partido va a manejar todo esto", dijo.

Los mensajes en busca de comentarios del gobernador y los portavoces del partido no fueron respondidos de inmediato el viernes.

La primera vez que Menéndez fue acusado, las autoridades dijeron que usó su influencia política para ayudar a un oftalmólogo de Florida que le dio lujosos regalos y contribuciones de campaña.

Fue acusado de presionar a los funcionarios para resolver una disputa de facturación de Medicare a favor de su amigo el Dr. Salomón Melgen, asegurar visas para las novias del médico y ayudar a proteger un contrato que el médico tenía para proporcionar equipos de control de puertos a la República Dominicana. Declaró su inocencia en ese momento y no fue acusado nuevamente después de que un jurado se estancó en 2017.

El nuevo conjunto de cargos revelados el viernes alega que Menéndez tomó repetidas medidas para beneficiar a Egipto a pesar de Estados Unidos. las preocupaciones del gobierno sobre el historial de derechos humanos del país, incluida la escritura fantasma de una carta a otros senadores alentándolos a levantar la suspensión de 300 millones de dólares en ayuda a Egipto, así como la transmisión de información no pública a funcionarios egipcios sobre cuestiones militares, dice la acusación.

También está acusado de tratar de descarrilar el caso penal contra uno de los empresarios que abogan por instalar a Philip R. Sellinger para ser el fiscal federal de Nueva Jersey. Menéndez creía que podía influir en Sellinger, dijeron los fiscales, y también trató de usar su posición de poder para entrometerse en una investigación separada de la oficina del fiscal general de Nueva Jersey.

