Gobernador de California veta ley sobre identidad de género

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha vetado una iniciativa de ley que habría obligado a jueces a que tuvieran en cuenta si un padre reconoce la identidad de género de un hijo, cuando emitan decisiones sobre custodia y visitas.

Al anunciar su veto el viernes en la noche, Newsom señaló en un comunicado que tiene un "profundo compromiso con el fomento de los derechos de las personas californianas transgénero", lo que ha guiado sus decisiones en el cargo.

"Dicho esto, pido cautela para cuando los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno estatal intenten dictar —en términos preceptivos que destaquen una característica— normas jurídicas para que las aplique el poder judicial. Otros funcionarios elegidos interesados en California y otros estados podrían aprovechar esta estrategia para disminuir los derechos civiles a las comunidades vulnerables", dijo el gobernador en su comunicado.

El proyecto de ley habría convertido la afirmación de género en un elemento entre los muchos que las cortes ya tienen que considerar en procedimientos de custodia, si alguno de los padres ha cometido maltrato y cuánto contacto ha tenido el hijo con los padres.

La iniciativa no habría obligado a los jueces a que dieran prioridad a que un padre afirme la identidad de género de un hijo sobre otros factores.

Lo que la afirmación parezca varía dependiendo del niño en particular y su edad, dijo la asembleísta demócrata Lori Wilson, que presentó la iniciativa. Wilson tiene un hijo que se declaró transgénero cuando era adolescente.

Wilson manifestó el viernes su decepción por el veto del gobernador.

"En los últimos años me ha desalentado ver el aumento del odio y escuchar los insultos hacia la comunidad trans. Mi intención con esta iniciativa era darles una voz, en particular en el sistema de juzgados de lo familiar donde un padre que no haga la afirmación podría tener una impacto negativo en la salud mental y el bienestar de un hijo chico", dijo Wilson en un comunicado.

Newsom dijo que las leyes existentes ya exigen que los tribunales consideren la salud, la seguridad y el bienestar al determinar el interés superior de un niño en casos de custodia, incluida la afirmación de los padres sobre la identidad de género del menor.