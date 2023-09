Asteroide de la NASA regresa a la tierra luego de siete años, con muestras del espacio profundo

Las primeras muestras de asteroides de la NASA obtenidas del espacio profundo se lanzaron en paracaídas en el desierto de Utah el domingo para culminar un viaje de siete años.

En un sobrevuelo de la Tierra, la nave espacial Osiris-Rex lanzó la cápsula de muestra desde 63,000 millas (100,000 kilómetros) hacia afuera. La pequeña cápsula aterrizó cuatro horas más tarde en una remota extensión de tierra militar, cuando la nave nodriza partió tras otro asteroide.

"¡Tenemos touchdown!" Se anunciaron las Operaciones de Recuperación de la Misión, repitiendo inmediatamente la noticia ya que el aterrizaje ocurrió tres minutos antes. Más tarde, las autoridades dijeron que el paracaídas de rayas naranjas se abrió cuatro veces más alto de lo previsto, alrededor de 20,000 pies (6,100 metros), basándolo en la tasa de desaceleración.

Para alivio de todos, la cápsula estaba intacta y no se rompió, manteniendo sus muestras de 4,500 millones de años libres de contaminación. A las dos horas del aterrizaje, la cápsula estaba dentro de una sala limpia temporal en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Utah del Departamento de Defensa, izada allí por helicóptero.

El recipiente de muestra sellado volará el lunes al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde se abrirá en un nuevo laboratorio especialmente diseñado. El edificio ya alberga los cientos de libras (kilogramos) de rocas lunares reunidas por los astronautas del Apolo.

"No podemos esperar para romperlo. Para mí, la verdadera ciencia apenas está comenzando", dijo el científico principal de la misión, Dante Lauretta, de la Universidad de Arizona. Él acompañará las muestras hasta Texas.

Lori Glaze, directora de la división de ciencia planetaria de la NASA, agregó: "Esos van a ser un tesoro para el análisis científico durante años y años y años por venir".

Los científicos estiman que la cápsula contiene al menos una taza de escombros del asteroide rico en carbono conocido como Bennu, pero no lo sabrán con certeza hasta que el contenedor se abra en uno o dos días. Algunos se derramaron y flotaron cuando la nave espacial recogió demasiado material, lo que atascó la tapa del contenedor durante la recolección hace tres años.

Japón, el único otro país que trajo muestras, reunió alrededor de una cucharadita durante un par de misiones de asteroides.

Los guijarros y el polvo entregados el domingo representan el mayor botín desde más allá de la luna. Bloques de construcción preservados desde los albores de nuestro sistema solar, las muestras ayudarán a los científicos a comprender mejor cómo se formaron la Tierra y la vida, proporcionando "una visión extraordinaria" de hace 4,500 millones de años, dijo el administrador de la NASA Bill Nelson.

Osiris-Rex, la nave nodriza, se disparó en la misión de mil millones de dólares en 2016. Llegó a Bennu dos años después y, usando una aspiradora de palo largo, agarró escombros de la pequeña roca espacial redondeada en 2020. Para cuando regresó, la nave espacial había registrado 4,000 millones de millas (6,200 millones de kilómetros).

En una conferencia de prensa varias horas después, Lauretta dijo que rompió a llorar de alegría al escuchar que el paracaídas principal de la cápsula se había abierto.

"Sabía que habíamos llegado a casa", dijo, tan abrumado por la emoción cuando llegó a la escena que quiso abrazar la cápsula, hollín pero intacta y ni siquiera doblada.

Los controladores de vuelo del constructor de naves espaciales Lockheed Martin se pusieron de pie y aplaudieron el aterrizaje desde su base en Colorado. Las vistas de la cámara de la NASA mostraron la cápsula carbonizada boca abajo en la arena con su paracaídas desconectado y esparcido cerca, mientras el equipo de recuperación se movía en helicópteros.

"Chico, ¿pegamos ese aterrizaje?", dijo Lauretta. "No se movió, no rodó, no rebotó. Simplemente hizo un pequeño divot en el suelo de Utah".

El astrónomo británico Daniel Brown, que no participó en la misión, dijo que espera "grandes cosas" del mayor retorno de muestras de la NASA desde los alunizajes del Apolo hace más de medio siglo. Con estas muestras de asteroides, "nos estamos acercando a la comprensión de su composición química temprana, la formación de agua y las moléculas en las que se basa la vida", agregó desde la Universidad de Nottingham Trent.

Un miembro del equipo de Osiris-Rex estaba atrapado en Inglaterra, ensayando para una gira de conciertos. "Mi corazón está allí con ustedes mientras se recupera esta preciosa muestra", dijo el guitarrista principal de Queen, Brian May, quien también es astrofísico, en un mensaje pregrabado. "Feliz día de devolución de muestras".

Los ingenieros estiman que el recipiente contiene 250 gramos (8.82 onzas) de material de Bennu, más o menos 100 gramos (3.53 onzas). Incluso en el extremo inferior, superará fácilmente el requisito mínimo de la misión, dijo Lauretta.

Tomará algunas semanas obtener una medición precisa, dijo la curadora principal de la NASA, Nicole Lunning.

La NASA planea un espectáculo público en octubre

Actualmente orbitando el sol a 50 millones de millas (81 millones de kilómetros) de la Tierra, Bennu tiene aproximadamente un tercio de milla (medio kilómetro) de ancho, aproximadamente del tamaño del Empire State Building pero con forma de peonza. Se cree que es el fragmento roto de un asteroide mucho más grande.

Durante una encuesta de dos años, Osiris-Rex descubrió que Bennu era una pila de escombros gruesos llena de rocas y cráteres. La superficie estaba tan suelta que el brazo vacío de la nave espacial se hundió un pie o dos (0.5 metros) en el asteroide, absorbiendo más material de lo previsto.

Estas observaciones de cerca pueden ser útiles a finales del próximo siglo. Se espera que Bennu se acerque peligrosamente a la Tierra en 2182, posiblemente lo suficientemente cerca como para golpear. Los datos obtenidos por Osiris-Rex ayudarán con cualquier esfuerzo de desviación de asteroides, según Lauretta.

Osiris-Rex ya está persiguiendo al asteroide Apophis, y lo alcanzará en 2029

Este fue el tercer retorno de muestras de la NASA de una misión robótica en el espacio profundo. La nave espacial Genesis dejó caer trozos de viento solar en 2004, pero las muestras se vieron comprometidas cuando el paracaídas falló y la cápsula se estrelló contra el suelo. La nave espacial Stardust entregó con éxito polvo de cometa en 2006.

Los planes de la NASA para devolver muestras de Marte están en suspenso después de que una junta de revisión independiente criticó el costo y la complejidad. El rover marciano Perseverance ha pasado los últimos dos años recolectando muestras de núcleos para su eventual transporte a la Tierra.