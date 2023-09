Donald Trump se lanza a por el voto obrero en Estados Unidos

La carrera por el voto obrero para los candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 está en marcha, mientras continúa la huelga en la industria automovilística estadounidense. Tras Joe Biden el martes, Donald Trump estuvo en Michigan el miércoles 27 de septiembre. Y arremetió contra su sucesor.

87 segundos es el tiempo que Joe Biden habló con los trabajadores del automóvil en huelga. Donald Trump, por su parte, no visitó ningún piquete. Los sindicalistas claramente no lo querían allí. En su lugar, eligió hablar durante más de una hora en una fábrica de piezas donde no hay sindicatos.

Vehículos eléctricos

El expresidente de Estados Unidos arremetió contra su sucesor en la Casa Blanca. "Joe el estafador antepone China, México, Ucrania, Europa y Asia, los extranjeros ilegales y los chiflados ecologistas. Antepone a todos los demás, pero Estados Unidos y nuestros trabajadores vienen después. Yo siempre pongo a Estados Unidos primero", dijo Donald Trump.

Las medidas de la administración Biden para la transición a los autos eléctricos fueron el centro de los ataques. Según Donald Trump, estas medidas destruirán la industria automovilística nacional. "Según la mayoría de las estimaciones, con los vehículos eléctricos obligatorios de Biden, desaparecerá el 40% de los empleos automovilísticos estadounidenses. Piénsenlo: en uno o dos años. Eso es de lo que deberían estar hablando, no de sus X dólares la hora. No importa lo que ganen por hora. Háganme un favor, consigan que sus sindicalistas, sus líderes, me apoyen", expresó Trump. Pero será difícil: mientras que el jefe del sindicato del sector no apoya formalmente a Joe Biden, éste ni siquiera quiere hablar con Donald Trump.

Ganarse el voto obrero

"En conjunto, el voto obrero ha sido el gran olvidado de las últimas décadas. Ha sido uno de los pilares del voto demócrata desde el New Deal, por lo que desde los años 30, la coalición demócrata se ha basado en parte en el voto obrero. Pero con la desindustrialización, el Partido Demócrata ha tendido a favorecer el voto de las minorías en detrimento del voto obrero. Desde Ronald Reagan, el voto obrero se ha decantado cada vez más por los republicanos, no fue Donald Trump quien inventó esto", explica Lauric Henneton, profesor de la Universidad de Versa.

"Los demócratas se dieron cuenta hace poco de que su apoyo entre su electorado más popular en los últimos años o décadas, las minorías, tendía a erosionarse un poco, sobre todo entre los hombres negros y también los hispanos. Así que para los demócratas es realmente vital compensar estas pérdidas entre las minorías recuperando a su electorado tradicional obrero", subraya el académico.