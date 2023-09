Posible cierre de Gobierno de EE.UU. afectó visita de funcionarios a RD

El gobierno federal está a pocos días de un cierre que interrumpirá muchos servicios, exprimirá a los trabajadores y agitará la política. Mientras se avecina un cierre de Gobierno, se les pide a los funcionarios estadounidenses que están fuera del país trabajando misiones especiales regresar a EE.UU.

Esto se debe a que, si ocurre un cierre de Gobierno, se cierran todas las salidas económicas. Un cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba algún tipo de legislación de financiamiento que es promulgada por el presidente.

Se supone que los legisladores deben aprobar 12 proyectos de ley de gastos diferentes para financiar agencias en todo el gobierno. Cuando no se promulga una legislación de financiamiento, las agencias federales tienen que detener todo el trabajo no esencial y no enviarán cheques de pago mientras dure el cierre.

Según informaciones ofrecidas a Diario Libre, al menos tres delegaciones de funcionarios del Departamento de Trabajo y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han visitado recientemente la República Dominicana para verificar asuntos relativos al comercio y al trabajo.

Del 20 al 24 de septiembre, visitó el país Sarah Casson, de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo estadounidense. Mientras que del 17 al 26 de septiembre visitaron - también de la Oficina de Asuntos Laborales- Nadia Al-Dayel, jefa de División de la Unidad de Investigación y Política; Jarrett Basedow, coordinador técnico; y Marina Cordero, especialista en relaciones internacionales.

"El propósito de esta visita tuvo como finalidad tener una mejor comprensión de los funcionarios mencionados de una amplia variedad de sectores", dijo el ministerio.

Notificó que, en el caso del Ministerio de Trabajo, solo la delegación del 17 al 26 de septiembre solicitó una llamada de cortesía, "la cual, se sostuvo". "En la misma -agregó- reiteraron lo que nos fue informado vía la Embajada de EE.UU., es decir, que venían al país para tener un mejor entendimiento de diversos sectores".