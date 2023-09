Declaran inocente a hombre de NY tras pasar 18 años en prisión por asesinato

Un hombre de Nueva York que pasó 18 años en prisión por un asesinato que dijo no haber cometido fue declarado inocente en un segundo juicio.

Paul Scrimo, de 66 años, fue absuelto el jueves en el Tribunal del Condado Nassau de la muerte por estrangulamiento de Ruth Williams en 2000, reportó Newsday.

Scrimo fue declarado culpable de asesinato en 2002, pero una corte de apelaciones anuló la condena en 2019, señalando que a Scrimo se le había negado un juicio justo.

La Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito explicó en su fallo que el ADN bajo las uñas de la víctima no correspondía al de Scrimo.

Scrimo dijo que su absolución después de un juicio que comenzó el 18 de septiembre le dará la oportunidad de recuperar el tiempo perdido con su familia.

"Me perdí todas las graduaciones, todas las bodas", dijo Scrimo, casado y padre de tres hijos. "Los niños siempre me quisieron. Nunca dijeron: ´Papá, no estabas aquí´. A mi esposa... esto la ha lastimado. Pero ella es una buena chica y voy a compensarla por siempre".

Scrimo fue acusado de estrangular a Williams dentro del apartamento de ella de Long Island el 12 de abril de 2000. Según Newsday, los fiscales de ambos juicios dijeron que Scrimo mató a Williams después de que ella hiciera comentarios despectivos sobre su esposa.

Scrimo sostuvo que un amigo que estaba presente junto con Scrimo cuando murió Williams era el asesino. El amigo nunca fue acusado en el caso.

Brendan Brosh, portavoz de la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, dijo en un comunicado: "Respetamos el veredicto".