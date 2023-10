Momento en que esposa de Bob Menéndez mató a un hombre; hecho por el que no fue ni arrestada o investigada

El caso de corrupción del senador Bob Menéndez ha dado un giro inesperado y complicado luego de que salieran a la luz imágenes de un atropello mortal cometido en 2018 en Nueva Jersey por Nadine Arslanian, esposa de Menéndez.

El caso está bajo escrutinio tras divulgarse videos de seguridad que muestran el incidente, en medio de la reciente imputación de ambos en una trama de sobornos.

El periódico The Record de Nueva Jersey y The New York Times informaron el pasado miércoles que Nadine Menéndez, la esposa y coacusada del senador de Nueva Jersey, atropelló y mató a un hombre mientras conducía por la ciudad de Bogotá, Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 2018. Según The Record, los registros policiales no muestran que Nadine Menéndez, quien estaba saliendo con el senador en ese momento, haya sido sometida a pruebas de drogas o alcohol o que haya sido detenida.

Según los vídeos publicado, en un momento dado se le unió un oficial de policía retirado que luego le dijo a las autoridades que no sabía quién era Nadine, pero que parecía que era "alguien importante". Y agregó: "No sé si era muy conocida, o vivía cerca, o la policía la conocía, pero parecía haber mucho secretismo. Recuerdo que dije: '¿A esa mujer se le permite irse? ¿No la van a arrestar ni nada?'". Según los informes, Menéndez fue liberado sin citación.

Según narra la revista Vanity Fair, en un informe policial presentado al día siguiente, un sargento de Bogotá escribió: "Se determina que en este momento la Sra. Arslanian no tuvo la culpa del accidente automovilístico y que [la víctima, Richard] Koop estaba cruzando la calle imprudentemente", luego en el vídeo se percibe lo contrario.

Si bien el accidente no se mencionó en la acusación del mes pasado contra los Menéndez, sí señaló que, en enero de 2019, el mes después del accidente, Nadine le envió un mensaje de texto al empresario Wael Hana, uno de los empresarios de Nueva Jersey acusados en el presunto esquema de corrupción, quejándose de no tener carro. Según el Times, el senador Menéndez y otro de los empresarios, el dominicano José Uribe, "pronto acordaron los términos para rectificar eso".

Ese mismo año, Uribe le dio a la esposa de Menéndez 15,000 dólares en efectivo, suma que se utilizó para el inicial de un Mercedes-Benz Clase C convertible, valorado en más de 60,000 dólares, dijeron los fiscales.

El diario The New York Times, que cita entrevistas, informes policiales, videos de cámaras policiales y llamadas a emergencias, sugiere que Menéndez intervino en la gestión del incidente y la impunidad de Arslanian, lo que supuestamente le permitió no ser sometida a pruebas de alcohol ni drogas, y marcharse luego sin una citación.

Los medios de Nueva Jersey obtuvieron un reporte de la policía de Bogota sobre el incidente, que no había trascendido públicamente hasta ahora, donde se indica que Arlslanian "no tuvo la culpa del atropello" y que la víctima, Richard Koop, de 49 años, estaba cruzando la calzada fuera de un paso de peatones.

Un video de seguridad muestra el momento del atropello y cómo el vehículo se queda parado sin que la conductora salga a prestar ayuda, y otro video de una cámara policial muestra la conversación de la mujer con dos agentes, en la que dice que Koop "saltó" sobre su parabrisas y se niega a que le revisen el teléfono.

Bob Menéndez, que no ha dimitido pese a las llamadas de su partido, dijo este miércoles que el atropello fue "un accidente trágico" y que sus pensamientos están con la familia de la víctima, pero los medios locales indican que ni él ni su esposa (se casaron en 2020) nunca se pusieron en contacto con esta.