Adriano Espaillat y presidencia RD gestionan vuelos para sacar dominicanos varados en Israel

El congresista Adriano Espaillat, aseguró a Diario Libre este jueves, que, junto a la presidencia dominicana, están buscando varias opciones para sacar a un grupo de 11 dominicanos que se encuentran varados en Israel desde el pasado sábado.

Espaillat indicó que hasta el momento ha solicitado visados a Grecia para los dominicanos con residencia y también se encuentran buscando vuelos a Dubái y hacia otros países a los que estos puedan entrar sin necesidad de solicitar una visa.

Actualmente, el grupo de dominicanos que reside en Nueva York, se encuentra en el aeropuerto de Tel-Aviv, donde están refugiados desde las 6:00 a.m. y donde se quedarán por lo menos una noche más. Dentro del grupo, hay cuatro dominicanos con residencia estadounidense y siete con ciudadanía.

"El aeropuerto tiene un área segura. Nosotros estamos también ya en contacto con el personal, y estamos trabajando con la presidencia de la República Dominicana para los ciudadanos dominicanos, y con la Casa Blanca. Realmente, tenemos una comisión de Estado. Hemos hablado con todas las agencias, con todo el Departamento Federal, también con el Departamento de Estado", indicó Espaillat.

El grupo, que se congrega en la iglesia Puerta Estrecha que está en el Alto Manhattan, llegaron a Jerusalén sin conocer la existencia del conflicto. Indicaron que en los primeros días varios lugares históricos, hasta que el guía turístico que les asistía, les indicó que quedarse dentro del hotel no era seguro, por lo que decidieron dirigirse hacia el aeropuerto, donde han intentado encontrar vuelos sin éxito para regresar a la ciudad de Nueva York.

"Nosotros desde el sábado que llegamos estuvimos bien hasta que no enteramos de lo que estaba pasando, porque aquí todo se ve como si estuviera en calma. Estuvimos haciendo todos los tours. Ellos nos dijeron que todo estaba bien, que no había ningún problema, pero de repente hubo como un pánico y nos aconsejaron que no saliéramos del hotel, que nos quedáramos y eso fue lo que nosotros hicimos", indicó la dominicana a Diario Libre.

Una de las afectadas, Nancy Cotén, aseguró que pese a que, con la ayuda del congresista, los que son ciudadanos americanos han conseguido oportunidades de regresar, los demás han preferido quedarse con el grupo que no ha podido volver.

"También hay dos que andan con la madre que no son americanas, y quieren quedarse con ellas. Hemos estado trabajando sin parar durante cuarenta y ocho horas, sin parar", dijo el congresista".

Por el momento, el grupo tendrá que permanecer otra noche más en el aeropuerto, donde las largas filas no han cesado.