Dominicanos varados en aeropuerto de Israel piden ayuda para salir del país

Momentos de incertidumbre y desesperación son los que han vivido 11 dominicanos que viajaron a Israel desde Nueva York para visitar Tierra Santa y Turquía. Desafortunadamente, este grupo de peregrinos llegó al país el pasado sábado, el mismo día que iniciaron los bombardeos. Ahora, buscan ansiosamente distintas opciones para regresar a sus hogares.

Nancy Cotén, una de las dominicanas que se encuentran en Israel, conversó con Diario Libre, y narró que dentro del grupo se encuentran cuatro que solamente poseen residencia estadounidense, lo que ha complicado la ayuda, ya que indica que llevan tres días intentando comunicarse con el consulado dominicano en Israel, sin recibir respuesta, aunque indican que tampoco han recibido respuesta de la embajada de EE.UU. en dicho país.

Pese a que los siete dominicanos que son ciudadanos estadounidenses han conseguido opciones para regresar a Nueva York, han optado por quedarse en Israel, para acompañar a los otros cuatro que siguen en espera de ayuda. Los dominicanos con residencia varados en el país de orienten tienen edades que oscilan entre los 80 y los 65 años.

Cotén indicó que a través de la oficina del congresista Adriano Espaillat han encontrado ayuda para poder gestionar su salida de Israel, e informó que les han buscado distintas opciones, una de ellas, solicitar visados a Grecia para los dominicanos con residencia y que también han buscado vuelos disponibles a países donde se pueda viajar sin visa.

"Él es el que está ayudándonos a nosotros. Hemos estado buscando vuelos en todas partes. Buscamos un vuelo para Etiopía y lo compramos. Y después de una hora nos lo cancelamos. Después era para Grecia. Ellos solicitaron la visa de los cuatro dominicanos que están con residencia estadounidense, pero todavía ellos no la han recibido y estamos en espera. Mientras tanto estamos aquí, tenemos casi 11 horas aquí en el aeropuerto", indicó Nancy Cotén, cuya madre de 65 años también se encuentra dentro del grupo.

"Todo parecía en Calma"

Nancy y un grupo de 15 peregrinos llegaron a Israel el sábado 7 de octubre con el propósito de visitar los lugares históricos de la biblia, sin tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. La dominicana contó a Diario Libre cómo han pasado los días en la ciudad y la urgencia que tuvieron de abandonar el hotel y dirigirse hacia el aeropuerto para salir del país.

"Yo tengo una condición y es que yo ando con mi mamá que es una persona hipertensa, diabética y que tiene una simbiosis de corazón, y es por eso es que yo estoy preocupada. Yo no. Yo puedo ir donde yo quiera, pero yo tengo que andar con ella y me quiero ir ya. Y si yo estoy cansada imagínate ella" Nancy Cotén Dominicana varada en Israel “

"Hoy precisamente nuestro vuelo estaba supuesto salir de aquí a las ocho y veinte de la noche para Turquía, pero a nosotros nos cancelaron el vuelo el martes en la noche, así de la nada, porque ellos decían que no estaban saliendo vuelos", indicó.

Dentro del grupo de 15 hay dos boricuas, dos colombianos y 11 dominicanos.

"Nosotros desde el sábado que llegamos estuvimos bien hasta que no enteramos de lo que estaba pasando, porque aquí todo se ve como si estuviera en calma. Estuvimos haciendo todos los tours. Ellos nos dijeron que todo estaba bien, que no había ningún problema, pero de repente hubo como un pánico y nos aconsejaron que no saliéramos del hotel, que nos quedáramos y eso fue lo que nosotros hicimos", indicó la dominicana a Diario Libre.

Aseguró que se quedaron en el hotel, hasta recibir nueva información.

"No pudimos hacer nada y no nos quedó de otra que hoy venir para el aeropuerto y que sea lo que Dios quiera y aquí estamos, desde las 6 de la mañana. Tenemos casi 11 horas como te dije. No hemos podido salir. Se han ido dos por una parte y dos por otro, pero nos quedamos 13 personas", dijo Coten.

La dominicana ha descrito su travesía como agotadora y estresante debido a que dentro del aeropuerto han tenido que correr de una aerolínea a otra, además de que la mayoría son adultos mayores con comorbilidades y afecciones de salud.

"Yo tengo una condición y es que yo ando con mi mamá que es una persona hipertensa, diabética y que tiene una simbiosis de corazón, y es por eso es que yo estoy preocupada. Yo no. Yo puedo ir donde yo quiera, pero yo tengo que andar con ella y me quiero ir ya. Y si yo estoy cansada imagínate ella", concluyó.

El grupo se congrega en la iglesia Puerta Estrecha que está en el Alto Manhattan, del pastor Pedro Olivieri.

Permanecerán una noche más en el aeropuerto

El congresista del Distrito NY-13 Adriano Espaillat, quien está coordinando la salida de los dominicanos que se encuentran en Israel, dijo a Diario Libre, que estos pagaron un alta suma de dinero para poder salir por la frontera de Jordania.

Indicó que junto con el Gobierno dominicano están buscando distintas opciones para conseguir vuelos hacia Dubái para los dominicanos, en caso de que no puedan obtenerse los visados a Grecia.

"Nosotros estamos esperando una visa a Grecia y estamos procurando otras alternativas. También hay dos que andan con la madre que no son americanas, y quieren quedarse con ellas. Hemos estado trabajando sin parar durante cuarenta y ocho horas, sin parar", dijo el congresista.

"El aeropuerto tiene un área segura. Nosotros estamos también ya en contacto con el personal, y estamos trabajando con la presidencia de la República Dominicana para los ciudadanos dominicanos, y con la Casa Blanca. Realmente, tenemos una comisión de Estado. Hemos hablado con todas las agencias, con todo el Departamento Federal, también con el Departamento de Estado", indicó Espaillat.

Destacó que mientras tanto, los dominicanos tendrán que pasar una noche más en el aeropuerto.

