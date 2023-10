Wael Hana: De empresario fallido a acusado de corrupción junto al senador Bob Menéndez

Antes de ser un empresario reconocido en Nueva Jersey y formar parte de una acusación por corrupción junto al senador Bob Menéndez, Wael Hana, de origen egipcio, incursionó en varios negocios en el estado de EE.UU. sin que ninguno tuviera éxito, según informó la prensa estadounidense.

Hace apenas unos cinco años, Hana intentó lanzar una parada de camiones, un restaurante italiano, un servicio de limusinas y otras empresas sin llegar a triunfar, recogió el New York Times.

Su amistad con Nadine, la esposa de Menéndez lo puso en contacto con el senador, uno de los demócratas más poderosos en el Gobierno federal de los Estados Unidos, relación que el empresario usó para presentarle al senador un creciente número de egipcios, incluyendo al dominicano José Uribe, mientras la fortuna de Hana comenzaba a cambiar.

El empresario ganó el control exclusivo sobre la certificación de todos los alimentos halal que se importaban a Egipto, obteniendo suficiente dinero como para sobornar a Menéndez con lingotes de oro y fajos de dinero, según señalan los fiscales en la acusación.

Hana, de 40 años, junto a los Menéndez y los empresarios José Uribe y Fred Daibes, enfrenta cargos de conspiración para cometer soborno y conspiración para cometer fraude de servicio honesto.

El caso que involucra al senador Menéndez, su esposa y los tres empresarios es descrito como un esquema de corrupción de gran alcance, el cual amenaza con poner fin a las cinco décadas que el demócrata ha servido a la política.

El New York Times señala que la acusación también plantea una pregunta sobre Hana: ¿Fue un agente del gobierno egipcio todo el tiempo, o simplemente un oportunista afortunado que tropezó con una posición de influencia internacional?

De acuerdo al medio, Hana pasó de ser un hombre de negocios cargado de deudas y sin posibilidad de pagar una factura de 2,000 dólares en una sala de emergencias a un agente internacional con una colección de relojes Rolex.

Además de la investigación por corrupcion contra Menéndez, el FBI ha llevado un caso paralelo con el que buscan determinar si el servicio de inteligencia de Egipto buscó obtener información del senador a través de la amiga de Hana, Nadine Menéndez, con quien el demócrata se casó en 2020.

La agencia federal también está interesada en establecer la relación de Hana con las agencias de inteligencia egipcias y cuándo pudo haber comenzado dicha relación, recoge el medio citando fuentes relacionadas con el caso.

Una portavoz de Hana dijo en un comunicado que el empresario era inocente de todos los cargos y que ha cooperado con los fiscales federales al proporcionar "acceso sin restricciones a los documentos y a sus empleados".

"Los antecedentes de Wael Hana son una historia clásica de inmigrantes", dice el comunicado. "Ha sido un emprendedor que ha construido varios negocios y siempre ha actuado de manera ética y legal", agrega.

Hana, ciudadano estadounidese y padre de tres hijas, ha estado en el radar de las fuerzas del orden por lo menos desde hace cuatro años, cuando en noviembre del 2019 el FBI allanó su casa y su oficina en Nueva Jersey con el fin de reunir pruebas de posibles delitos, entre ellos el haber actuado ilegalmente como un agente de un gobierno extranjero. Hana no ha sido acusado por ese delito.

Papel dentro del "esquema de corrupción"

En la acusación de corrupción presentada en septiembre contra los Menéndez y los empresarios de Nueva Jersey, los fiscales dijeron que Hana sirvió de intermediario para ayudar a orquestar un acuerdo para que el demócrata dirigiera más ayuda y armas estadounidenses a Egipto.

Menéndez también está acusado de enviar información confidencial sobre los empleados de la Embajada estadounidense en El Cairo a su esposa, quien se la reenvió a Hana, que a su vez la compartió con un funcionario del gobierno egipcio.

Hana, los Menéndez y los demás acusados en el caso se han declarado inocentes. Menéndez ha rechazado los pedidos de renuncia y predijo que sería exonerado.

Otras acusaciones contra Hana

Hana llegó a los Estados Unidos en 2006 cuando tenía 22 años. Comenzó como un empleado en una empresa de limpieza y tomó clases de inglés en un colegio comunitario.

Poco tiempo después, creó un negocio de camiones llamado Elmanhry LLC, el cual fue el primero de una larga lista de negocios que aparecerían bajo su nombre.

Uno de estos negocios, que lo mezcló con el mundo de autos de lujo en 2011, lo llevaría a uno de sus primeros escándalos por fraude. Hana negociaba con los concesionarios de Porsche y Mercedes-Benz en Nueva Jersey para comprar autos nuevos para revenderlos en China.

Sin embargo, después de recibir una transferencia de 3.6 millones de dólares, Hana y sus socios solo proporcionaron autos por valor de 2.9 millones de dólares, lo que le costó una demanda en su contra en 2012.

La empresa identificada como Bosto New York ganó el juicio por los 705,000 dólares restantes, pero el empresario nunca compareció ante el tribuna ni pagó lo que debía, según recoge The New York Times.

Desde aquí, los problemas legales de Hana comenzaron a crecer. Fue acusado en demandas de emitir cheques sin fondos, entre otras cosas, hasta acumular un total de al menos 890,000 dólares en sentencias, según registros judiciales.

En 2014, Hana fue acusado de conducir en estado de ebriedad después de que los agentes de policía dijeron que lo encontraron desmayado en el asiento del conductor de un automóvil estacionado en Oradell, Nueva Jersey.

En 2017, un hospital lo había demandado por miles de dólares en facturas médicas impagas. Por el mismo tiempo había dejado de pagar años de hipotecas e impuestos, según los registros judiciales, lo que finalmente resultó en la pérdida de su casa de Bayona, que había comprado en sus inicios en EE.UU., por ejecución hipotecaria en 2018.

Relación con Bob Menéndez

Las conexiones de Hana comenzaron a dar frutos en la primavera de 2019, tras conocer a Bob Menéndez, a Nadine y ser presentado como un pariente de "alguien de alto rango en el gobierno egipcio".

En ese momento, el gobierno egipcio le otorgó abruptamente a su empresa IS EG Halal el derecho exclusivo de certificar todos los alimentos estadounidenses importados a Egipto como halal, dijeron los fiscales, lo que generó preocupación en la industria.

Más tarde, Menéndez sería acusado por los fiscales de llamar a un funcionario de alto nivel del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para evitar que la entidad interfiriera con el negocio de importación de Hana, que había elevado los precios para los proveedores de carne en todo el mundo.

Los fiscales alegan que el senador estaba motivado para ayudar a Hana porque estaba usando su compañía halal para transferir dinero de sobornos a Menéndez.

Los fiscales acusan a Hana de usar su compañía halal para pagar alrededor de 23,000 dólares para que Menéndez pagara su hipoteca durante un proceso de ejecución hipotecaria.

Además, el empresario compró 22 lingotes de oro con números de serie únicos, valorados en unos 40,000 dólares, según los fiscales. Los lingotes de oro fueron encontrados en la casa de Menéndez por agentes federales, según señala la acusación formal.

Wael Hana se presentó a la Corte Federal de Distrito en Manhattan para responder a los cargo en su contra, siendo liberado el mismo día después de obtener una fianza de 5 millones de dólares y aceptar usar un dispositivo de monitoreo GPS.